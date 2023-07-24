Будинок за 25 мільйонів доларів: чим особливе це житло та чи варте таких грошей

Ця нерухомість вартістю 25 мільйонів доларів розташована в популярному селищі, що розташоване на березі Атлантичного океану – Іст-Гемптоні. Та не лише це робить її особливою.

Будинок займає площу понад 800 квадратних метрів. Він вміщує аж сім спалень та вісім ванних кімнат.

Зверніть увагу Мають врегулювати низку питань: забудовник про нововведення на ринку житла

Затишний і дуже "теплий" інтер'єр – ще одна перевага

Природне світло максимально наповнює будинок. А камін у вітальні створює додатковий затишок.

Власники будинку Мітчелл і Гузман працювали пліч-о-пліч з архітекторами та дизайнерами, щоб втілити свою картинку в реальність.

Величезна та дуже затишна вітальня / Фото Sotheby's International Realty

Ремонт завершили зовсім нещодавно в цьому році. Тож нові власники отримають будинок під ключ з усіма сучасними зручностями, враховуючи ігрову кімнату, фітнес-зал і сауну.

У будинку є багато вишуканих деталей: вікна та двері з червоного дерева, підлога з білого дуба та бельгійського каменю, сантехніка відомих брендів.



У кімнати проникає багато природного світла / Фото Sotheby's International Realty

Позаду житла є крита тераса, басейн з підігрівом і будиночок для відпочинку.

Чудове місце для відпочинку з рідними та друзями / Фото Sotheby's International Realty