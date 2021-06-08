У центрі Києва провернули аферу з житлом: що відомо

У Києві шахраї привласнили 4-кімнатну квартиру, яка перебувала в державній власності. Житло незаконним шляхом оформили на третю особу.
Прокуратура вимагає повернути громаді квартиру, яка розташована у Печерському районі. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.
Важливо Як зробити нежитлове приміщення житловим: деталі, нюанси та документи
Установлено, що квартира, розташована на вулиці Дарвіна у Печерському районі столиці, належала державі та перебувала у віданні Міністерства аграрної політики та продовольства України,
– зазначили у прокуратурі.
Як діяли шахраї
Зловмисники зареєстрували об'єкт нерухомості за третьою особою. Це вдалося зробити на підставі неіснуючого рішення суду та низки договорів купівлі-продажу.
Для того щоб легалізувати нерухомість, шахраї скасували 3 ухвали судів щодо накладення арешту на житло. Крім того, вони намагалися продати квартиру через систему електронних торгів СЕТАМ.
Подібні махінації з житлом у Києві – не рідкість / Фото Pixabay
Цікаво Скільки коштує найдешевша квартира у Києві й де вона розташована
Що відбувається зараз
Печерський районний суд Києва відкрив провадження. Прокуратура вимагає повернути майно у державну власність. Також встановлюються особи зловмисників для подальшого притягнення до відповідальності.
Прокуратура вимагає повернути житло у державну власність / Фото Pixabay