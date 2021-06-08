У центрі Києва провернули аферу з житлом: що відомо

У Києві шахраї привласнили 4-кімнатну квартиру, яка перебувала в державній власності. Житло незаконним шляхом оформили на третю особу.

Прокуратура вимагає повернути громаді квартиру, яка розташована у Печерському районі. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.

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Установлено, що квартира, розташована на вулиці Дарвіна у Печерському районі столиці, належала державі та перебувала у віданні Міністерства аграрної політики та продовольства України,

– зазначили у прокуратурі.

Як діяли шахраї

Зловмисники зареєстрували об'єкт нерухомості за третьою особою. Це вдалося зробити на підставі неіснуючого рішення суду та низки договорів купівлі-продажу.

Для того щоб легалізувати нерухомість, шахраї скасували 3 ухвали судів щодо накладення арешту на житло. Крім того, вони намагалися продати квартиру через систему електронних торгів СЕТАМ.

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Що відбувається зараз

Печерський районний суд Києва відкрив провадження. Прокуратура вимагає повернути майно у державну власність. Також встановлюються особи зловмисників для подальшого притягнення до відповідальності.

Прокуратура вимагає повернути житло у державну власність / Фото Pixabay