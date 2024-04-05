10 округів у США, які американці масово покидають у пошуках кращого місця для життя
Джерело:Realtor
Протягом 2023 року американці масово залишали деякі округи в США які, вочевидь, не виправдали їхні сподівання. Як правило, до найбільш густонаселених округів приїжджало ще більше жителів, а менш заселені втратили ще більше мешканців.
Минулого року найбільше людей переїхало на південь, особливо до Флориди та Техасу. У цих регіонах дешевші будинки, нижча вартість життя та тепліші зими. Тим часом Нью-Йорк і дорогі райони Каліфорнії зазнали найбільших втрат населення.
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10 округів, звідки американці масово виїжджають
1. Округ Лос-Анджелес, Каліфорнія
- Середня вартість будинку в лютому: 1 049 500 доларів.
- Кількість міграцій у 2023 році: -119 037.
2. Округ Кук, Іллінойс
- Середня вартість будинку: 335 700 доларів.
- Кількість міграцій у 2023 році: -58 105.
3. Округ Кінґс, Нью-Йорк
- Середня вартість будинку: 821 250 доларів.
- Кількість міграцій у 2023 році: -55 308.
4. Округ Квінз, Нью-Йорк
- Середня вартість будинку в окрузі: 576 944 доларів.
- Кількість міграцій у 2023 році: -50 161.
5. Округ Маямі-Дейд, Флорида
- Середня вартість будинку в окрузі: 662 425 доларів
- Кількість міграцій у 2023 році: -47 597
6. Округ Бронкс, Нью-Йорк
- Середня вартість будинку в окрузі: 339 000 доларів.
- Кількість міграцій у 2023 році: -41 473.
7. Округ Оріндж, Каліфорнія
- Середня вартість будинку: 1 349 500 доларів.
- Кількість міграцій у 2023 році: -35 597.
8. Округ Даллас, Техас
- Середня вартість будинку: 395 750 доларів.
- Кількість міграцій у 2023 році: -34 330.
9. Округ Сан-Дієго, Каліфорнія
- Середня вартість будинку в окрузі: 996 500 доларів.
- Кількість міграцій у 2023 році: -30 745.
10. Округ Санта-Клара, Каліфорнія
- Середня вартість будинку: 1 424 944 доларів.
- Кількість міграцій у 2023 році: -29 077.
До слова, трьома округами, куди найбільше переїжджали у 2023 році стали: Полк (Флорида), Монтгомері (Техас), Паско (Флорида).