Ціна на первинну нерухомість Києва виросла на 3,4%: як розподілилися ціни

У вересні 2021 року медіанна ціна квадратного метра житлової нерухомості на первинному ринку столиці складала 1 271 долар США за квадратний метр. Це більше на 3,4% за значення минулого місяця та на 15% – у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Такі дані опублікував портал Address.ua. Експерти ґрунтувалися на аналізі оголошень, розміщених на порталі, а також активності користувачів. Як розподілилися ціни на первинному ринку столиці за цінами та районами – далі.

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Медіанна ціна квадратного метра в категорії однокімнатних квартир у вересні зросла на 6,6% до 1411 долара. Ціна двокімнатних квартир становить 1235 долара за квадратний метр, що на 1,5% більше, ніж минулого місяця. Аналогічна площа трикімнатних квартир обійдеться у 1 170 доларів.

Ціни на первинному ринку Києва у вересні 2021 року / Фото Address

Як розподілилися ціни на первинку за районами

Ціни по районах Києва / Фото Address

Одним з найдорожчих районів в столиці, як і раніше залишається Печерський район – "квадрат" тут коштує 2081 доларі. На другому місці Шевченківський район, де медіанна ціна квадратного метра становить 1740 доларів. Ціна в Голосіївському районі склала 1522 доларів за квадратний метр. В Оболонському та Подільському районах у вересні вартість "квадрата" склала 1341 та 1334 доларів відповідно. Найдешевша нерухомість зафіксована у Деснянському районі. Тут за квадрат просять мінімальну ціну – 960 доларів.

При цьому, у вересні найпопулярнішим виявився Голосіївський район Києва. Кількість переглядів оголошень в цьому районі склала 26%. Далі в пріоритеті покупця:

Дарницький район – 13% переглядів;

Дніпровський та Шевченківський райони – 12%,

Печерський район – 10%.

Оболонський район – 5%.

Найменше первинну нерухомість шукають у Подільському та Деснянському районах.

Попит на столичну нерухомість

У вересні найпопулярнішими були квартири в ціновому діапазоні 50 000 – 70 000 доларів (33% запитів).

Далі йде житло в ціновому діапазоні до 30 000 доларів (30% запитів).

Попит на житло за 30 000 – 50 000 доларів склав лише 16% запитів.

Від 70 000 доларів та вище зафіксовано 21% запитів.

Популярність за кількістю кімнат

Попит за кількістю кімнат / Фото Address

Попит на двокімнатні квартири у вересні 2021 р. був найвищим в порівнянні з іншими групами житла і склав 43% запитів.

Однокімнатними квартирами цікавились 38% користувачів порталу.

Трикімнатними квартирами – 18,5% користувачів, які вирішили придбати житло.

Найбільший попит був зосереджений в категорії квартир від 50 – 80 метрів квадратних. Частка таких запитів становила 42% від загальної кількості.

У вересні домінує попит на первинну нерухомість. Розподіл попиту між первинним і вторинним ринками був наступним: 84% користувачів порталу цікавилися покупкою нерухомості на первинному ринку і лише 16% – на вторинному.