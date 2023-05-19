Найдорожчий у Вашингтоні: скільки коштує розкішний історичний особняк
Джерело:realtor
Історичний особняк вийшов на ринок як найдорожчий будинок Вашингтона. Його вартість складає ціною 29 950 000 доларів.
Велична резиденція є видатною в багатьох аспектах. "Це останній особняк позолоченої епохи, який зберігся окремим", – каже агент з лістингу Деніел Гайдер.
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Особняк вартістю 30 мільйонів
Завершений у 1881 році особняк площею 2 200 квадратних метрів розділений між комерційними приміщеннями на перших двох поверхах. На двох верхніх поверхах розташований житловий пентхаус.
Будинок збудували для Джеймса Блейна, який був спікером Палати представників, сенатором, державним секретарем і кандидатом у президенти на виборах 1884 року.
В особняку жили й інші видатні діячі, зокрема бізнесмени, посли та дипломати. Майно служило офісною будівлею для кількох агентств і міжнародних організацій.
У пентхаусі, який облаштували у 2009 році, є чотири спальні, п'ять повноцінних ванних кімнат, а також багато житлового та розважального простору. Є атріум, кілька віталень та величезна їдальня.
"По суті, це дуже казкова офісна будівля з елітним будинком на вершині. Це приносить понад 1 мільйон доларів доходу від оренди на рік, а може бути й більше, якщо новий власник вирішить збільшити орендну плату", – каже Гайдер.
У готелі також є паркінг на 14 автомобілів. Гайдер стверджує, що ціна в списку є розумною, враховуючи, що схожий особняк продали за 20 мільйонів доларів понад 10 років тому.