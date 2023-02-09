Попри заяви представників влади, що повторної загрози наступу немає, потенційні покупці житла все ж побоюються та не поспішають укладати угоди та втрачати кошти. Як це відбивається на ринку – далі. Читайте також Стіни, що гріють: на які новобудови звернути увагу, аби зекономити на опаленні

Знижки у Києві не рятують ситуацію

Попит на купівлю нерухомості у Києві у 2 – 3 рази нижчий, ніж у листопаді 2022 року, розповідає директорка АН "Лівий берег" Оксана Суслова. За її словами угоди зараз поодинокі, а квартири купують лише ті, кому запропонували значні знижки. За рік житло в столиці на вторинному ринку подешевшало в середньому на 30 – 40% в доларах. Суслова додає, що ціна однокімнатної квартири площею 44 "квадратів" без ремонту по вулиці Ревуцького на Позняках, яка до війни коштувала 50 – 52 тисяч, нещодавно була продана за 39 тисяч доларів.

Людей, які готові під час війни купувати житло в столиці, одиниці, підтверджує тенденцію директор АН "Брок-Ріелті" Дмитро Корчев.

Якщо у людини є 30 тисяч доларів, то їй з цією сумою надійніше в бомбосховищі, а не на ринку нерухомості, бо у будь-який час, можливо, доведеться їхати з міста і будуть потрібні кошти,

– каже експерт.

Він додає, що продавці знімають оголошення до стабілізації ситуації, тож затребувані однокімнатні квартири в житловому стані зараз знайти важко. Виняток – спальні райони на лівому березі, де вартість такого житла становить у середньому 35 – 40 тисяч доларів. За 50 тисяч доларів можна розраховувати на житло неподалік від станцій метро або навіть в районі площі Перемоги.

Експертка з нерухомості АН "Ліберті" Альона Дяченко каже, що у Бучі та Ірпені схожі тенденції. Вартість житла за рік також знизилась на 30%.

Усе залежить від новин: як тільки вони погіршуються, то будь-яка активність припиняється на два тижні, а потім знову з’являються потенційні покупці,

– каже вона.

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Покупців мало й у західних регіонах

В Ужгороді теж немає сплеску продажів. Закарпаття зараз не цікавить покупців із грошима через проблеми зі світлом.

Проте, ціни на житло у місті після війни не змінились. Однокімнатну квартиру на околицях міста в Ужгороді можна придбати за 30 тисяч доларів, апартаменти біля центральної частини міста площею 42 – 46 метри квадратних пропонують за 42 – 25 тисяч. Біля ужгородської набережної однокімнатні продаються за 65 – 70 тисяч.

У Львові, каже місцева рієлторка Олена Гарбузова, угоди майже не проводяться. Водночас власники не поспішають знижувати ціни. Так, однокімнатна хрущівка коштує 30 тисяч доларів, а житло кращої якості – на 10 – 15 тисяч доларів дорожче. У новобудовах ціни на квартири стартують із 1,7 тисячі доларів за метр квадратний, а з ремонтом – від 2 тисячі за метр квадратний.

Єдине місто, де на ринку нерухомості спостерігається пожвавлення – Чернівці. Рієлторка АН "Галерея Нерухомості" Зоряна Вакарчук каже, що з листопада минулого року у місті спостерігається підвищений попит на житло – квартира, виставлена на продаж за ринковою ціною, продається за тиждень. Кожну п’яту квартиру купують переселенці. Вакарчук додає, що ціни на житло виросли на 10% порівняно з літом та вийшли на довоєнний рівень. Зараз вартість однокімнатних квартир у Чернівцях стартує з 27 тисяч доларів, у новобудовах – від 1 – 1,1 тисячі доларів за квадратний метр. Двокімнатні квартири у хрущовках або панельках вартують 37 – 40 тисяч доларів.