Несмотря на заявления представителей власти, что повторной угрозы наступления нет, потенциальные покупатели жилья все же опасаются и не спешат заключать сделки и терять деньги. Как это отражается на рынке – дальше. Читайте также Греющие стены: на какие новостройки обратить внимание, чтобы сэкономить на отоплении

Скидки в Киеве не спасают ситуацию

Спрос на покупку недвижимости в Киеве в 2 – 3 раза ниже, чем в ноябре 2022 года, рассказывает директор АН "Левый берег" Оксана Суслова. По ее словам, сделки сейчас одиночные, а квартиры покупают только те, кому предложили значительные скидки. За год жилье в столице на вторичном рынке подешевело в среднем на 30 – 40% в долларах. Суслова добавляет, что цена однокомнатной квартиры площадью 44 "квадрата" без ремонта по улице Ревуцкого на Позняках, которая до войны стоила 50 – 52 тысячи, недавно была продана за 39 тысяч долларов.

Людей, готовых во время войны покупать жилье в столице, единицы, подтверждает тенденцию директор АН "Брок-Риэлти" Дмитрий Корчев.

Если у человека есть 30 тысяч долларов, то ему с этой суммой надежнее в бомбоубежище, а не на рынке недвижимости, потому что в любое время, возможно, придется уезжать из города и потребуются средства.

– говорит эксперт.

Он добавляет, что продавцы снимают объявления до стабилизации ситуации, так что востребованные однокомнатные квартиры в жилом состоянии сейчас найти трудно. Исключение – спальные районы на левом берегу, где стоимость такого жилья составляет в среднем 35 – 40 тысяч долларов. За 50 тысяч долларов можно рассчитывать на жилье вблизи станций метро или даже в районе площади Победы.

Эксперт по недвижимости АН "Либерти" Алена Дяченко говорит, что в Буче и Ирпене схожие тенденции. Стоимость жилья за год также снизилась на 30%.

Все зависит от новостей: как только они ухудшаются, то любая активность прекращается на две недели, а затем снова появляются потенциальные покупатели.

– говорит она.

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Покупателей мало и в западных регионах

В Ужгороде тоже нет всплеска продаж. Закарпатье сейчас не интересует покупателей с деньгами из-за проблем со светом.

Тем не менее, цены на жилье в городе после войны не изменились. Однокомнатную квартиру в окрестностях города Ужгорода. можно приобрести за 30 тысяч долларов, апартаменты возле центральной части города площадью 42 – 46 квадратных метров предлагают за 42 – 25 тысяч. Около ужгородской набережной однокомнатные продаются за 65 – 70 тысяч.

Во Львове, говорит местная риелтор Елена Гарбузова, сделки почти не проводятся. В то же время владельцы не спешат снижать цены. Да, однокомнатная хрущевка стоит 30 тысяч долларов, а жилье лучшего качества – на 10 – 15 тысяч долларов дороже. В новостройках цены на квартиры стартуют с 1,7 тысячи долларов за метр квадратный, а с ремонтом – от 2 тысяч за метр квадратный.

Единственный город, где на рынке недвижимости наблюдается оживление – Черновцы. Риелтор АН "Галерея Недвижимости" Зоряна Вакарчук говорит, что с ноября прошлого года в городе наблюдается повышенный спрос на жилье – квартира, выставленная на продажу по рыночной цене, продается через неделю. Каждую пятую квартиру покупают переселенцы. Вакарчук добавляет, что цены на жилье выросли на 10% по сравнению с летом и вышли на довоенный уровень. Сейчас стоимость однокомнатных квартир в Черновцах стартует с 27 тысяч долларов, в новостройках – от 1 – 1,1 тысячи долларов за квадратный метр. Двухкомнатные квартиры в хрущевках или панельках стоят 37 – 40 тысяч долларов.