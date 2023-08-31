Ринок нерухомості у Львові: як змінилися ціни на купівлю квартири

Вартість саме купівлі квартир на заході України надалі зростає. У межах Львова підвищення цін триває майже за темпами минулого року.

Хоч багато переселенців вже виїхали зі Львова, ситуація на первинному ринку "перегріта". Про це розповів один із провідних львівських рієлторів Юрій Моцар.

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Ціни зросли за літо на 5 – 10%

"Частина людей, що заїхали минулого року, виїхали. Дуже багато було киян, харків'ян, дніпрян. І з усім тим, на первинному ринку ситуація перегріта", – каже Юрій Моцар.

Ціни на купівлю квартири суттєво зросли навіть протягом літа. Рієлтор каже, що подекуди Львів навіть "перегнав" Київ.

На купівлю на первинці ціни зросли за літо на 5 – 10%, тоді як за минулий рік – на 20%. В деяких позиціях ми вже обігнали Київ. Економклас, комфорт-клас наближається до київського. Інвестиція в 1100 доларів за квадрат – це найдешевше. Купівля квартири в новобудові з документами – від 1500 доларів,

– каже Моцар.

Експерт прогнозує, що до кінця року ціни так само зростатимуть, як і минулого. Ажіотажна ціна тримається не лише у Львові, а й в області. Чим ближче до Львова, тим дорожче житло.

До слова, в Карпатах вартість купівлі житла також зросла. Люди продовжують активно викуповувати будинки в горах.