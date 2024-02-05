Де найвищі ціни в новобудовах по Україні: статистика за січень

Протягом січня ціни на первинному ринку зросли майже у всіх областях. Лише на Полтавщині середня вартість знизилася на 10%, а на Запоріжжі взагалі не змінилася.

Станом на січень 2024 року найвища середня вартість за метр квадратний зафіксована у столиці. Ціна становить близько 51 380 гривень (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані українського маркетплейса DIM.RIA.

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У яких областях найвищі ціни за квадрат

Протягом січня найбільше зросли ціни в Кіровоградській та Одеській областях – від +5 до +5,3%. Проте загалом найвищу середню вартість зафіксували в західному регіоні.

Перше місце серед областей посідає Закарпатська, де квадрат в новобудовах коштує 43 764 гривні. На другому місці – Дніпропетровська із середньою вартістю 40 739 гривень за квадратний метр. А третє місце займає Львівщина, де ціна за квадрат приблизно така сама – 40 526 гривень.

Що стосується областей з найнижчими цінами на квартири в новобудовах, то в трійку увійшли такі:

Запорізька – 23 463 гривні за квадрат;

Тернопільська – 24 910 гривень за квадрат;

Чернігівська – 25 213 гривень за квадрат.



Ціни на квадратний метр по Україні / Дані DIM.RIA

Скільки українських сімей купили житло за сертифікати в січні

У рамках програми "єВідновлення" вже 500 українських родин придбали нову оселю за житловий сертифікат. Середня сума одного сертифіката – 2,2 мільйона гривень.

Найбільше нерухомість купували в Києві та області, а також на Харківщині, Миколаївщині та Чернігівщині. Найчастіше українці обирали квартири, лише сотня із загальної кількості – це будинки.