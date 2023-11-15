У якому українському місті ціни на квартири шалено зросли
Джерело:Obozrevatel
Це місто вважають одним із найбезпечніших – там навіть немає комендантської години. Саме тому в цьому місті був величезний попит на квартири на початку повномасштабного вторгнення.
Зважаючи на те, що попит перевищував пропозицію в кілька разів, ціни на житло невпинно зростали. Мовиться про Ужгород, де вартість однокімнатної квартири в середньому становить 60 тисяч доларів.
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Ціни на квартири в Ужгороді просто "злетіли"
У доларовому еквіваленті середня вартість житла знизилася майже по всій Україні. У Києві квартири, які у 2021 році продавали за 70 тисяч доларів, зараз можна придбати за 55 – 60 тисяч доларів. Якщо перерахувати в гривнях, то у 2021 році 70 тисяч доларів – це було близько 1,9 мільйона гривень. У теперішньому 2023-му 60 тисяч доларів – це вже майже 2,6 мільйона гривень.
Тобто, у доларах ціни впали, а в гривнях вони значно зросли. Така ринкова ситуація спостерігається в більшій частині українських міст, але не в Ужгороді. Тут ціни зросли і в доларах, і в гривнях.
Зараз квартира коштує приблизно на 20% дорожче, ніж було в 2021-му,
– розповідає рієлторка Олена Бировчак.
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Рієлторка Оксана Станко каже, що під час купівлі квартири на вторинного ринку є можливість торгуватися. Проте з новобудовами все дедалі складніше: зросла вартість будівництва, частину матеріалів доводиться ввозити з-за кордону, погіршилася логістика тощо. Це також є вагомими причинами різкого подорожчання. Дорожчі матеріали – дорожча квартира.
До речі, зараз в Ужгороді ситуація з купівлею квартир стабілізувалася. Якщо раніше їх активно купували переселенці, то зараз житло шукають і місцеві.