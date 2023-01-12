За рік ціни на нерухомість в ЄС зросли на 7,4%: у яких країнах найстрімкіше подорожчання

За даними Євростату, у третьому кварталі 2022 року ціни на житло в країнах ЄС без урахування інфляції в середньому зросли на 0,9% у квартальному та на 7,4% у річному обчисленні.

Як змінилися ціни на житло у третьому кварталі 2023 року

Серед держав-членів ЄС більшість продемонстрували річне зростання цін на житло у третьому кварталі 2022 року більш ніж на 10%. Найвище зростання було зафіксовано в Естонії (+24,2%), Угорщині (+21,0%) та Литві (+19,3%). Водночас здешевлення спостерігалося лише у Данії (-2,4%).

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Порівняно з другим кварталом 2022 року вартість житла збільшилась у 20 країнах-членах ЄС. Найзначніший квартальний підйом зареєстрований на Кіпрі (+5,8%), Болгарії (+4,1%) та Австрії (+4,0%), а зниження спостерігалося в Данії (-3,8%), Швеції (- 3,1%), Фінляндії (-1,3%), Румунії (-1,2%), Італії (-1,0%) та Німеччині (-0,4%).

Як змінилися ціни з третього кварталу 2021 по третій квартал 2022:

Естонія – зростання на 24,2%;

Угорщина – зростання на 21,0%;

Литва – зростання на 19,3%;

Чехія – зростання на 16,6%;

Болгарія – зростання на 15,6%;

Словенія – зростання на 15,4%;

Хорватія – зростання на 14,8%;

Словаччина – зростання на 14,6%;

Латвія – зростання на 13,7%;

Португалія – зростання на 13,1%;

Австрія – зростання на 12,8%;

Нідерланди – зростання на 12,2%;

Польща – зростання на 12,1%;

Ірландія – зростання на 11,9%;

Люксембург – зростання на 11,1%;

Іспанія зростання на 7,6%;

Румунія зростання на 7,0%;

Франція зростання на 6,5%;

Мальта – зростання на 6,3%;

Бельгія – зростання на 5,4%;

Кіпр – зростання на 5,3%;

Німеччина – зростання на 4,9%;

Італія – зростання на 3,0%;

Фінляндія – зростання на 1,3%;

Швеція – зростання на 1,1%;

Данія – падіння на 2,4%.

Як змінилася орендна плата

З 2010 по 2022 рік орендна плата в ЄС зросла на 18,5%. Вартість продовжувала зростати усі 12 місяців минулого року, так, у третьому кварталі зафіксоване зростання на 2,1% проти другого кварталу та на 7,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Найбільше зростання продемонстрували:

Естонія (+199%),

Угорщина (+174%),

Люксембург (+140%),

Литва (+137%),

Латвія (+134%),

Чехія (+133%),

Австрія (+ 133%).

Зниження спостерігалося:

в Греції (-22%),

в Італії (-9%),

на Кіпрі (-0,3%).