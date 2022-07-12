Щоправда, якщо порівнювати з довоєнним періодом, пропозицій на місцевому ринку не так багато. Проте коштують вони менше, ніж до повномасштабної війни.

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Однокімнатна квартира

Найдешевше житло у Харкові зараз можна купити від 504 тисяч гривень. Це буде однокімнатна квартира на 30 – 57 квадратних метрів у багатоповерхівці комфорт-класу. Відповідно один "квадрат" коштує щонайменше 12 тисяч гривень.

Житло економкласу від інших забудовників коштуватиме трохи дорожче, в середньому від 19 тисяч гривень за квадратний метр. За такими розцінками можна купити також однокімнатну квартиру на 40 "квадратів". ЇЇ ціна стартуватиме від 784 тисяч гривень.

Житло на дві кімнати

У середньому за двокімнатні квартири у Харкові забудовники просять від 1,4 мільйона гривень. Стільки коштує житло у будинку комфорт-класу. За один квадратний метр доведеться віддати від 19 тисяч гривень, але велика сума обумовлена площею квартир від 70 "квадратів".

Двокімнатне житло можна було купити за середньою ціною 1,68 мільйона гривень. Одна з найдорожчих двокімнаток на ринку – у будинках бізнес-класу. За житло площею від 108 квадратних метрів доведеться заплатити від 3,11 мільйона гривень. Один квадратний метр тут коштуватиме 25,6 – 28,6 тисячі гривень. Це переважно будинки зведені із використанням залізобетонних конструкцій.

Найдешевші двокімнатні квартири у Харкові коштують від 966 тисяч гривень. За один квадратний метр у таких новобудовах просять від 21 тисяч гривень, а квартири мають площу 46 – 66 "квадратів".

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Три та більше кімнат

Трикімнатну квартиру площею 80 квадратних метрів у харківських новобудовах можна купити за мінімальною ціною від 1,47 мільйона гривень. За 1 "квадрат" просять 18 тисяч гривень. Цегляний будинок економкласу має 9 поверхів.

Найдорожче житло з трьох кімнат коштує від 2,75 мільйона гривень, за "квадрат" беруть від 25,6 тисячі гривень.

На ринку нерухомості в Харкові можна знайти також квартири з чотирма кімнатами. Ціни на них коливаються в межах 3,17 – 4,48 мільйона гривень. Залежно від забудовника та класу будівлі один квадратний метр оцінюють від 19,3 до 28 тисяч гривень.



Ціни на нерухомість в Україні / Фото Finance

Ціни стали нижчими

У порівнянні з середніми цінами на житло за підсумками 2021 року, зараз у Харкові купити квартиру стало трохи дешевше. Так, у довоєнний час однокімнатне житло оцінювали в середньому в суму 1,08 мільйона гривень.

Нагадаємо, згідно з даними ЛУН, ціни на квартири у новобудовах Одеси починаються з 700 тисяч гривень: середня вартість квадратного метра квартири в елітній новобудові становить 44 900 гривень, у будинках бізнес-класу – 25 500 гривень, комфорт-класу – 22 800 гривень, економкласу – 21 000 гривень.