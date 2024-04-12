У яких областях найбільше зросли ціни на квартири в новобудовах: ось перелік
За останній рік середня вартість квадратного метра зросла в усіх областях України, крім двох. На Харківщині та Запоріжжі ціна знизилася, очевидно, через часті обстріли та досить близьке розташування до лінії фронту.
Протягом цього року в Україні є 31 готова новобудова на 53 секції, із них у столиці – 5 будинків на 7 секцій. У Київській області – 45% готових новобудов, і це найбільша кількість серед усіх областей. Такі дані повідомив DIM.RIA, передає Нерухомість 24.
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Де найбільше зросли ціни на первинному ринку
Станом на березень найвища середня вартість за квадрат зафіксована у столиці – це 53 737 гривень. Проте в порівнянні з березнем минулого року ціна майже не змінилася.
Найбільше середня вартість зросла:
- у Житомирській області – 32%
- в Івано-Франківській області – на 26%
- у Рівненській області – 24%
- у Черкаській області – 21%.
Протягом минулого місяця середня ціна в Рівненській області продовжувала зростати. Станом на кінець березня цей показник був найвищим в Україні та становив +5%.
Оренда квартир у березні
Середня ціна за оренду однокімнатної квартири у столиці складає 17 849 гривень (+6% за місяць). В області вартість значно нижча – 9 017 гривень.
Протягом березня найбільше орендна плата зросла в Чернігівській області – на 57%, а також у Сумській (+23%) та Закарпатській (+21%) областях.