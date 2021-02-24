Туалетний столик у спальні: корисні лайфхаки, як все зробити красиво

У кожної дівчини має бути свій туалетний столик для різних дрібниць і косметичних засобів. Найчастіше його облаштовують у спальні.

Як зробити туалетний столик не тільки красивим, але і функціональним – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

Найбільш дівочий куточок у квартирі – це туалетний столик. І як же круто, коли він продуманий, і кожна дівчина може відчути себе принцесою за ним, адже там можна розташувати всі свої чарівні баночки,

– зазначила Петайкіна.

Що потрібно врахувати

Меблі

Висота і габарити меблів підбираються під людину, яка ними користуватиметься. Визначте висоту столу, а потім підберіть стілець або пуф зручної висоти.

Полиці

Для того щоб визначити потрібну кількість полиць, слід розуміти, що саме ви будете там розміщувати.

Освітлення

Продумайте штучне освітлення, щоб у вечірній час було зручно користуватися столиком. Також краще купити дзеркало з підсвічуванням.

Дзеркало з підсвічуванням – відмінне рішення / Фото vplate

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Стільниці

Вибір матеріалу залежить від ваших потреб і звичок. Якби використовуєте праску для волосся, матеріал стільниці повинен бути термостійким. Глянцеві поверхні можуть залишати плями на собі, а дерево може зіпсуватися, якщо на нього щось пролити.

Розетки

Необхідно на етапі ремонту продумати розташування і кількість розеток. Для цього складіть список приладів, які будуть використовуватися.

Розташування і кількість розеток потрібно продумати до ремонту​ / Фото pinterest