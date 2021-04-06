Туалетний столик: який вибрати і де розмістити

Колись туалетний столик вважався розкішшю, адже площа квартир була доволі скромною. Жінки змушені були відмовлятися від власного куточка краси.

Ситуація змінилася, коли квартири стали більшими – тепер туалетний столик є повноправним предметом меблів. Де його можна розмістити і що потрібно врахувати – розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.

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Туалетний столик – місце краси і натхнення. Насправді свою назву меблі отримали від французького toile, що в перекладі означає "наряд". Туалетний стіл був придуманий давно, але через обмежені квадратні метри радянських квартир від такої розкоші доводилося відмовлятися. Але настав час, коли туалетний столик знову набув популярності. Ставити його у квартирі вже не вважається розкішшю, а навпаки дозволяє розвантажити ванну кімнату і створити жінці свій затишний куточок,

– зазначила Лошакова.

Де розмістити туалетний столик

Найбільш часто туалетний столик ставлять біля ліжка у спальні. За словами дизайнерки інтер'єру, рекомендується розміщувати його таким чином, щоб була можливість закрити потік природного світла або зовсім його уникнути. Наприклад, у гардеробній або обличчям до вікна з настільним дзеркалом.

Який розмір вибрати

Розмір столика залежить від особистих переваг і цілей. Якщо на ньому буде стояти тільки косметика, то глибини 40 см і довжини 80 см буде достатньо. Якщо ж ви плануєте поставити на нього ноутбук і попрацювати, глибина має бути 50 – 60 см.

За словами Каті Лошакової, обов'язковою фішкою туалетного столика є ящики для косметики. Це може бути кілька невисоких ящиків під стільницею. Також є варіанти з тумбою. У такому випадку довжина столу повинна бути від 1 метра.

Туалетний столик може бути будь-якого розміру – все залежить від уподобань і площі кімнати / Фото pinterest

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Яким має бути дзеркало

Цей нюанс також залежить від особистих переваг. Хтось хоче велике дзеркало, щоб трохи відійти і бачити себе майже у повний зріст. Хтось вибирає невелике настільне дзеркало, яке можна рухати в момент нанесення макіяжу. Важливо підбирати дзеркало під стиль приміщення і з підсвічуванням.

Дзеркало з підсвічуванням – це зручно і практично / Фото pinterest

Навіть якщо ти звикла фарбуватися у ванній стоячи, не позбавляй себе задоволення мати свій маленький куточок краси,

– резюмувала Лошакова.