Зберігання – один з найважливіших моментів, які потрібно продумати у спальні. Від цього залежить не тільки порядок, але і комфорт.

Зберігати речі у спальні можна по-різному, навіть якщо ви обмежені площею. П'ять вдалих варіантів назвала дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська. Читайте Ключ до крутого інтер'єру: дизайнерка назвала 3 модних рішення Для міцного сну важливо, щоб навколишній простір налаштовував на відпочинок, але розкидані по кімнаті речі здатні викликати роздратування. Системи зберігання полегшують підтримання порядку,

– зазначила Пашковська. Як організувати простір у спальні Ліжко з системою зберігання. Найпростіший і найбільш популярний метод зберігати речі і предмети. У ліжку можна зберігати подушки, пледи, ковдри та ін. / Фото novamett Вбудовані меблі під стелю. Її можна стилізувати під стіни. Таке рішення виглядає дуже стильно і мінімалістично. Меблі під стелю дозволяють вмістити максимум речей / Фото topdom Складана вбудована шафа​ Розмістити на 18 квадратах затишну спальню з гардеробною? Легко, якщо замінити традиційну шафа вбудованою моделлю з фасадами, які складаються "гармошкою",

– зазначила Анна Пашковська. Цікаво Ванна кімната у білому кольорі: особливості, переваги та недоліки Гардеробна з відкритими системами зберігання. Найоптимальніший варіант для спальні – гардеробна. Вона дозволяє повністю розвантажити кімнату від речей і завжди знаходитися у чистоті і порядку. Підлогова вішалка – ще один спосіб зберігання. Він дозволить замінити величезні шафи і розмістити необхідні речі. Підлогова вішалка – простий спосіб зберігання речей, якщо обмежена площа / Фото indizajn Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дизайнер интерьера Москва (@anna.pashk)