Як організувати зберігання у спальні: 5 відмінних ідей
Зберігання – один з найважливіших моментів, які потрібно продумати у спальні. Від цього залежить не тільки порядок, але і комфорт.
Джерело:Інстаграм Анни Пашковської
Зберігати речі у спальні можна по-різному, навіть якщо ви обмежені площею. П'ять вдалих варіантів назвала дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.
Читайте Ключ до крутого інтер'єру: дизайнерка назвала 3 модних рішення
Для міцного сну важливо, щоб навколишній простір налаштовував на відпочинок, але розкидані по кімнаті речі здатні викликати роздратування. Системи зберігання полегшують підтримання порядку,
– зазначила Пашковська.
Як організувати простір у спальні
- Ліжко з системою зберігання. Найпростіший і найбільш популярний метод зберігати речі і предмети.
У ліжку можна зберігати подушки, пледи, ковдри та ін. / Фото novamett
- Вбудовані меблі під стелю. Її можна стилізувати під стіни. Таке рішення виглядає дуже стильно і мінімалістично.
Меблі під стелю дозволяють вмістити максимум речей / Фото topdom
- Складана вбудована шафа
Розмістити на 18 квадратах затишну спальню з гардеробною? Легко, якщо замінити традиційну шафа вбудованою моделлю з фасадами, які складаються "гармошкою",
– зазначила Анна Пашковська.
Цікаво Ванна кімната у білому кольорі: особливості, переваги та недоліки
- Гардеробна з відкритими системами зберігання. Найоптимальніший варіант для спальні – гардеробна. Вона дозволяє повністю розвантажити кімнату від речей і завжди знаходитися у чистоті і порядку.
- Підлогова вішалка – ще один спосіб зберігання. Він дозволить замінити величезні шафи і розмістити необхідні речі.
Підлогова вішалка – простий спосіб зберігання речей, якщо обмежена площа / Фото indizajn
Поділитися новиною