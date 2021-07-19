В Україні може з'явитися новий тип житла: що про це відомо

На первинному ринку нерухомості в Україні може з'явитися новий вид житла. Йдеться про квартири-трансформери.

Це пов'язано з новим Порядком визначення технічної можливості поділу/об'єднання об'єктів нерухомості, який розроблений Міністерством розвитку громад і територій України. Про це заявив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

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Що може змінитися

За словами Юрія Піти, в Україні можуть з'явитися квартири-трансформери. Вони будуть створюватися внаслідок, наприклад, розподілу однокімнатної квартири площею 40 квадратних метрів на дві смартквартири по 20 "квадратів".

Експерт уточнив, що таке явище може вплинути на плани забудовників.

В Україні заговорили про квартири-трансформери / Фото 24 канал

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Що з попитом

Юрій Піта додав, що будівельні компанії можуть самі пропонувати подібний тип житла. Однак, швидше за все, це буде точково. Наприклад, у тих житлових комплексах або районах, де має попит малогабаритне житло.

Водночас експерт додав, що популярність смартквартир площею менше 26 квадратних метрів, вже в минулому.

За словами експерта, плани забудовників можуть змінитися / Фото 24 канал