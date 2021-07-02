В Україні запустили сервіс автоматичної оцінки нерухомості: як він працюватиме

В Україні ввели в експлуатацію єдину базу, яка дозволяє зробити оцінку об'єкта нерухомості та автоматично сформувати довідку.

Сервіс запустили з 29 червня. Як зробити оцінку житла та як діяти у разі незгоди з отриманими даними – читайте далі.

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Як зробити оцінку

Сервіс доступний онлайн на сайті Фонда державного майна України. Оцінювачам та нотаріусам необхідно зареєструватися у Єдиній базі. Для доступу потрібен буде електронний підпис або електронна печатка суб'єкта оціночної діяльності.

Сервіс оцінки житла / Скриншот з сайту Фонду держмайна

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Навіщо потрібна оцінка

У разі якщо фізична особа продала, обміняла, отримало в спадок чи дар об'єкт нерухомості, такий дохід підлягає оподаткуванню. У такому випадку потрібно визначити оціночну або ринкову вартість житла.

Що робити в разі незгоди

Якщо особа не погоджується з результатами автоматичного визначення оціночної вартості житла, воно може звернутися до оцінювача. Останній своєю чергою може визначити ринкову вартість об'єкта. Він складає звіт про оцінку, який реєструється в Єдиній базі та діє протягом 6 місяців.

Оцінювачам і нотаріусам потрібно зареєструватися в Єдиній базі / Фото Pixabay