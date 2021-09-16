В Україні зростає кількість іпотек: які зміни відбуваються на вторинному ринку житла

За даними Національного банку України, частка кредитів на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості значно переважає частку на первинному ринку. Так, наприклад, у червні 90% від усіх наданих іпотечних кредитів як за кількістю договорів, так і за грошовим обсягом, припадає на вторинній ринок.

Українські банки повідомили, що за перше півріччя видали 4652 іпотечних кредитів. У порівнянні з першим півріччям минулого року обсяги нового іпотечного кредитування зросли у 2,5 раза за кількістю договорів та в 3,4 раза у грошовому вимірі.

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Ціни на вторинному ринку нерухомості

У серпні 2021 року середня ціна пропозиції квартир на вторинному ринку Києва, збільшилась в порівнянні з липнем на 2,9%, і склала 1346 доларів за квадратний метр.

Ціна пропозиції продажу квартир у серпні – липні 2021 року: вторинний ринок / Фото Address

Показник в категорії однокімнатних квартир виріс у порівнянні з минулим місяцем на 1,6% (до 1423 доларів за квадратний метр). Двокімнатні квартири збільшились в ціні на 2% – до 1327 доларів за квадратний метр. Медіанна вартість трикімнатних квартир склала 1236 доларів за квадратний метр, що на 4,7% більше, ніж в попередньому місяці.

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Як розподілилися запити на вторинне житло

Медіанна ціна на вторинне житло у районах Києва / Фото Address

У серпні найвищий попит мали квартири в ціновому діапазоні від 50 000 – 70 000 доларів із часткою запитів 35%. На другому місці знаходилося житло в діапазоні до 30 000 доларів – частка запитів становила 32% від загальної кількості запитів. Попит на житло з ціною 30 000 – 50 000 доларів склав 29% запитів до бази даних порталу, від 70 000 доларів і вище – лише 4%.

Характеристики попиту по вартості квартир у Києві / Фото Address