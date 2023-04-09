Як поєднати українські мотиви і сучасний дизайн: проєкти, які вражають

9 квітня 2023, 12:47
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Джерело:

Інстаграм malyar_ukrart

Українські мотиви у сучасному інтер'єрі декому складно уявити та й наважитись на такий експеримент не легко. Проте ці роботи змінять вашу думку.

Український художник та автор блогу malyar_ukrart створює унікальні дизайни, вписуючи національний розпис у сучасні проєкти. Як виглядає унікальний код, вшитий у домівку, ділимось далі. 

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Це складно уявити, але можливо втілити: художник розписує сучасні квартири

Попри велику кількість кольорів, півник чудово вписався у дизайн 

Фото malyar_ukrart

Ця кімната виконана у синьо-жовтих кольорах: виглядає стильно та патріотично

Фото malyar_ukrart

Стильні соняшники розляглись на стіні 

Фото malyar_ukrart

Унікальну вишивку з маками перенесли у кімнату: виглядає креативно

Фото malyar_ukrart

Мінімалістичний дизайн вдалось зберегти навіть з таким пишним малюнком 

Фото malyar_ukrart

Інтегрувати українські мотиви можна навіть у сучасну кухню

Фото malyar_ukrart

Кольорову гаму вдалось витримати

Фото malyar_ukrart

Контрастні поєднання створили унікальну та повноцінну картину з українським візерунком


Фото malyar_ukrart

Стильне синьо-жовте поєднання

Фото malyar_ukrart

Вписати декор вдалось і у ванну кімнату

Фото malyar_ukrart

Старовинні мотиви можуть виглядати сучасно

Фото malyar_ukrart

Поєднання, яке вражає своїми контрастами та стилем

Фото malyar_ukrart

Автор: Ірина Бенцак