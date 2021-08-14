Український емігрант купив особняк Сінді Кроуфорд у США: скільки коштує будинок

Співвласник месенджера WhatsApp Ян Кум, який народився у Києві, придбав розкішний особняк у США. Будинок розташований у престижному районі Беверлі-Гіллз.

Раніше об'єкт належав супермоделі та актрисі Сінді Кроуфорд. Як виглядає будинок, і скільки за нього заплатив підприємець українського походження – читайте далі.

Цікаво Леонардо Ді Капріо продає столітній будинок у Лос-Анджелесі: скільки коштує об'єкт

Що відомо про угоду

Супермодель Сінді Кроуфорд купила особняк у штаті Каліфорнія у музиканта OneRepublic Раяна Теддера. Він обійшовся їй 11,6 мільйона доларів (близько 302 мільйонів гривень за курсом на той час) у 2017 році. Тепер стало відомо про продаж об'єкта співвласнику WhatsApp Яну Куму. Бізнесмен заплатив за нерухомість 13,5 мільйона доларів (360 мільйонів гривень).

Тепер будинок Сінді Кроуфорд належить Яну Куму / Фото Realtor.com

Читайте Де будуватимуть нові ЖК у Києві та чому є проблема з паркінгами: відверте інтерв'ю забудовника

Що відомо про будинок

Особняк був побудований у середині XX століття. Його площа – близько 500 квадратних метрів. Всередині є 5 спалень і 5 ванних кімнат, простора вітальня з баром і каміном, кухня з островом і мармуровим столом. У будинку – високі стелі та скляні стіни. На ділянці є великий басейн і автодром. Примітно, що власником будинку по сусідству також є Ян Кум.

Як виглядає особняк / Фото Realtor.com: