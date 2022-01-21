Якщо до 2008-го року на українському ринку панувала гігантоманія, після фінансової кризи апетити українців суттєво зменшилися. А в останні 3 роки спостерігається підвищений попит на компактне житло.

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Чому українці обирають малометражні будинки

Економія на опаленні

Як зазначив директор агентства нерухомості "Старгород" Олександр Крикніцький, українці почали дуже серйозно рахувати, скільки коштує опалення дому. Тому все більше покупців почали відмовлятися від нефункціональних площ у 200 – 300 "квадратів".

"На жаль, у нас за радянських часів не було колективного досвіду домоволодіння великими площами: скільки це коштує утримання будинку на 300 квадратних метрів. З часом прийшло розуміння, що для життя вистачає й меншої площі. З іншого боку, у разі оптимізації розмірів зайвими часто виявляються кабінет, сауна, спортзал, більярдна, які так полюбляли донедавна", – пояснив Крикніцький.

До 2018-го переважали розміри 150 "квадратів", які вважалися оптимальними для будинку, але швидке здорожчання енергоресурсів змушує оптимізувати площі ще більше.

Цікаво. Сьогодні левова частка запитів припадає на будинки площею 100 — 120 квадратні метри.

Мода на мінімалізм та практичність

На думку Крикніцького, запит на маленькі будинки можна порівняти з модою на смартквартири в столиці. Люди зрозуміли, що мінімалізм є практичнішим і економнішим. В інтер'єрах таких котеджів клієнти намагаються витиснути максимум функціоналу з мінімальної площі. Тому в дизайні переважають скандинавський стиль, мінімалізм, лофт.

Українці масово скуповують малометражні будинки / Фото Unsplash

Зменшуються й земельні ділянки, на яких розміщено садиби. Якщо раніше покупці керувалися необхідністю 20 – 35 соток, зараз обирають максимум 8 – 10 соток, а запит на 15 соток зустрічається все рідше.

Ліквідність

Маленькі будинки не тільки дешевші. Їх легше надати, наприклад в оренду, легше обставити меблями чи оновити ремонт. Але головне – вони споживають набагато менше енергії,

– наголошує експерт.

Але навіть за зменшеної площі всі інші опції під час вибору приватної садиби, таунхаусу чи котеджу залишаються актуальними:

близькість до столиці;

наявність необхідних для життя комунікацій;

соціальна інфраструктура;

наявність автомобільних доріг.

Ціни на приватні будинки

Вартість нових невеликих будинків у 20-кілометровій зоні довкола Києва сьогодні перевищує 1 тисячу доларів за квадратний метр.

Незалежний експерт із нерухомості Ярослав Цуканов пояснює, що дешевше можна знайти лише у випадку, якщо будівельники здають будинок без оздоблення.

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