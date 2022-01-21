Если до 2008 года на украинском рынке царила гигантомания, после финансового кризиса аппетиты украинцев существенно уменьшились. А в последние 3 года наблюдается повышенный спрос на компактное жилье.

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Почему украинцы выбирают малометражные дома

Экономия на отоплении

Как отметил директор агентства недвижимости "Старгород" Александр Крикницкий, украинцы начали очень серьезно считать, сколько стоит отопление дома. Поэтому все больше покупателей начали отказываться от нефункциональных площадей в 200 – 300 "квадратов".

"К сожалению, у нас в советское время не было коллективного опыта домовладения большими площадями: сколько это стоит содержание дома на 300 квадратных метров. Со временем пришло понимание, что для жизни хватает и меньшей площади. С другой стороны, в случае оптимизации размеров лишними часто оказываются кабинет, сауна, спортзал, бильярдная, которые так любили до недавнего времени", – объяснил Крикницкий.

К 2018 году преобладали размеры 150 "квадратов", которые считались оптимальными для дома, но быстрое удорожание энергоресурсов заставляет оптимизировать площади еще больше.

Интересно. Сегодня львиная доля запросов приходится на дома площадью 100 – 120 квадратных метров.

Мода на минимализм и практичность

По мнению Крикницкого, запрос на маленькие дома сравним с модой на смартквартиры в столице. Люди поняли, что минимализм более практичный и экономичный. В интерьерах таких коттеджей клиенты пробуют выжать максимум функционала с малой площади. Поэтому в дизайне преобладают скандинавский стиль, минимализм, лофт.



Украинцы массово скупают малометражные дома / Фото Unsplash

Уменьшаются и земельные участки, на которых размещены усадьбы. Если раньше покупатели руководствовались необходимостью 20 – 35 соток, сейчас выбирают максимум 8 – 10 соток, а запрос на 15 соток встречается все реже.

Ликвидность

Маленькие дома не только дешевле. Их легче предоставить, например, в аренду, легче обставить мебелью или обновить ремонт. Но главное – они потребляют гораздо меньше энергии,

– подчеркивает эксперт.

Но даже при уменьшенной площади все остальные опции при выборе частного дома, таунхауса или коттеджа остаются актуальными:

близость к столице;

наличие необходимых для жизни коммуникаций;

социальная инфраструктура;

наличие автомобильных дорог.

Цены на частные дома

Стоимость новых небольших домов в 20-километровой зоне вокруг Киева сегодня превышает 1 тысячу долларов за квадратный метр.

Независимый эксперт по недвижимости Ярослав Цуканов объясняет, что дешевле можно найти только в том случае, если строители сдают дом без отделки.

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Цены на вторичном рынке примерно такие же – почти 1 тысяча за квадратный метр, то есть 100 тысяч за 100 квадратных метров.

На рынке самыми дорогими считаются села по Обуховской, Житомирской и Варшавской трассам, а также вдоль Бориспольской трассы. Дома в полях дешевле только потому, что подведение коммуникаций будет стоить дороже, чем стоимость земли. Низшие цены также в селах за Броварами, а также по Черниговской трассе.