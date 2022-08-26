Українці у Польщі отримають безкоштовне житло: яким воно буде

Українським біженцям, які переїхали до Польщі через збройну агресію росії, виділять безкоштовне житло на 2 роки. Таким чином домом планують забезпечити близько 200 осіб.

На реалізацію проєкту біржа Опольського воєводства виділила 6 мільйона злотих. Планується, що загалом українцям виділять 49 квартир.

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Де виділять соціальне житло

Біженцям з України зголосилися допомогти 17 громад, які виділять безкоштовні квартири. Серед них:

Стшельці-Опольські – 8 квартир;

– 8 квартир; Ключборк – 7 квартир;

– 7 квартир; Добродзень – 6 квартир;

– 6 квартир; Олесно – 3 квартири;

– 3 квартири; Б'єльсько-б'яла – 2 квартири;

– 2 квартири; Бжег – 2 квартири;

– 2 квартири; Добжень-Вельки – 2 квартири;

– 2 квартири; Глибочиця – 2 квартири;

– 2 квартири; Ґлухолази – 2 квартири;

– 2 квартири; Лічниця – 2 квартири;

– 2 квартири; Ниса – 2 квартири;

– 2 квартири; Пачкув – 2 квартири;

– 2 квартири; Попелюв – 2 квартири;

– 2 квартири; Прудник – 2 квартири;

– 2 квартири; Стшелечки – 2 квартири;

– 2 квартири; Вовчин – 2 квартири;

– 2 квартири; Уязд – 1 квартира.

Є шанс, що кількість цих помешкань буде збільшена. Можливо, в гмінах Пачкув та Уязд місцеві мешканці виділять ще по 1 приміщенню.

Після повернення українців додому соціальне житло використовуватимуть для місцевих жителів.

Яким буде соціальне житло

Соціальне житло для біженців матиме площу від 40 до 50 метрів квадратних. Перед заселенням скрізь виконають ремонти й закуплять необхідні меблі та техніку.

За якими правилами надаватиметься таке житло, вирішуватиме кожна громада окремо. Наразі передбачається, що біженці з України зможуть проживати там орієнтовно 2 роки.

До речі, у червні в Лодзі запустили будівництво модульного житлового масиву для біженців з України. Благодійна організація Caritas у співпраці з міською владою побудує житловий масив з 10 модульних будинків. У кожному із них зможуть проживати 4 особи.