Українцям дозволили прописувати дітей в іпотечній нерухомості: які ризики

Днями українці отримали можливість прописувати дітей в іпотечній нерухомості, яка знаходиться в довірчому управлінні. Розповідаємо, що це означає та на які махінації можуть йти власники, щоб банк не забрав майно.

Торік Кабмін прийняв постанову про заборону на таку "прописку". Однак 28 вересня 2021 року Шостий апеляційний суд все ж став на сторону юриста Ростислава Кравця, який оскаржив указ.

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Сам Ростислав Кравець вважає, що дозвіл не повинен збільшити кількість махінацій, пов'язаних з нерухомістю. При заборгованості, додає юрист, дитину доведеться зняти з реєстрації. Цей процес не довгий і, як показує судовий досвід, проблем при цьому не виникає.

Дітей необхідно реєструвати, оскільки їм потрібно ходити в школу, їм треба отримувати медичні послуги. А без реєстрації цього зробити неможливо, – додав Кравець.

Юрист Ігор Коржук пояснює, що раніше банк забороняв подібні прописки, а законодавство ніяк не регулювало цей процес. Тепер порядок змінився:

Іпотекодавець може навіть здати в оренду іпотечне житло, але тільки за згодою банку. Люди, які після дозволу банку заселяться (з урахуванням дітей), можуть отримати і право там тимчасово прописатися.

Зловживання пропискою дитини

У банків є чимало важелів впливу на боржників / Фото Pexels

Спеціаліст із земельного права Юрій Брикайло підкреслює, що можливі зловживання пропискою дітей. Але банки доб'ються свого за допомогою інших важелів: як виписки, так і відчуження нерухомого майна.

Ситуація з регулюванням специфічна. Поки об'єкт нерухомості у власності іпотекодавця, ніхто не може його обмежувати в прописці. Так, банк при відчуженні майна повинен враховувати прописку дитини. Але деякі нечесні на руку почнуть прописувати дітей, щоб банк не забрав житло, – впевнений експерт.

Але це не матиме ніякого сенсу, оскільки "банк так затисне боржника", що у нього не залишиться іншого виходу, як розплатитися по іпотеці або віддавати нерухомість. Людина при наявності серйозного боргу навіть не зможе виїхати за кордон. А його рахунки заблокують.