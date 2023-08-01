Тиша та безтурботність: на острові продають усамітнений будинок на березі океану

На острові Мартас-Віньярд у Массачусетсі продають найдорожчий будинок. Він розташований у віддаленому місці на вершині хребта, біля узбережжя океану.

Це один із 11 будинків на 550 акрах природоохоронної землі, тому нерухомість не можна розширювати. Найдорожчий будинок острова вийшов на ринок за 19,5 мільйона доларів.

Зверніть увагу Клубний будинок у затишному районі: КН РІЕЛ про переваги нового проєкту у Львові

Будинок для тих, хто обожнює бути наодинці з природою

Житло площею 350 квадратних метрів вміщує п'ять спалень. У місті Чилмарк, де розташований будинок, спокійна місцевість та є приватний доступ до більш ніж 3 кілометрів піщаних пляжів.

"Це один із найгарніших пляжів на Східному узбережжі. Будинок розміщений на надзвичайно приватній ділянці", – каже агентка із лістингу Грейс Хагерті .

Усі навколишні території створюють атмосферу далекого світу. Агентка порівнює це з "в'їздом в іншу країну". З панорамним видом на океан на 360 градусів будинок є найкращим тихим місцем для відпочинку. Те, що він з'явився на ринку, є величезною рідкістю.

Дерево додає затишку в інтер'єрі / Фото Realtor

Цікаво, що до власності належить вівчарня, сарай з горищами й пересувний кедровий курник. Тобто раніше тут жив справжній господар.

Дім збудували у 2000 році, і нещодавно його якраз відремонтували зовні. Основний люкс розташований на першому поверсі. Звідти можна потрапити до відкритого душу з червоного дерева.

"Будинок утеплений та дуже доглянутий, тому його можна було використовувати як основне місце проживання. Але більшість людей, які оглядали житло, кажуть, що більше хотіли б використовувати його як літню оселю. Я думаю, що наступним покупцем стане той, хто любить природу, спокій і хоче жити якомога далі від усіх", – розповідає Грейс.