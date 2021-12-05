Усі багатокімнатні будинки не вдасться перевести на ОСББ: чи є альтернативи

Створити у всіх українських багатоквартирних будинках об'єднання співвласників – завдання непосильне. Максимум вони з'являться у кожному п'ятому будинку.

Так вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Експерт запропонував кілька альтернатив ОСББ.

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"З урахуванням реалій в Україні, 20% – це стеля. Далі йде відторгнення... Це і проблема розвитку, і претензія до держави. Не може бути такої кількості власників у багатоквартирних будинках. Приклад десятків країн показує, що це в середньому 10 – 12%", – зазначив експерт.

На його думку, є й інші варіанти, крім поголовного створення у всіх житлових будинках ОСББ. До таких він відніс, наприклад, такі:

будинками керують управителі В Україні понад 700 управителів (не плутати з керуючими компаніями);

будинки, де таке рішення не ухвалять, можуть бути передані в управління муніципалітетом;

якщо недостатньо коштів, може бути реалізована модель соціального житла (як у США) або приватного орендного житла (як у Німеччині у 90-ті роки).

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Попенко наголошує, що ситуація у житловому фонді України деформована – від забудовників і до самих власників. Тому реалізувати однорідне управління поголовно фізично неможливо.