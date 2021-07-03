До народження подружжя відмінно підготувалося. Як виглядає дитяча кімната – дивіться далі.

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Що є у кімнаті

MamaRika разом з чоловіком чекають малюка на початку серпня, проте до його появи вже все готово. У дитячій кімнаті, яку подружжя облаштувало у власній спальні, є біле ліжечко, пеленальний столик та красивий декор.

З огляду на те, що зовсім скоро нас буде "троє під ковдрою", логічно, що ми вже на 90% готові до головної зустрічі нашої сім'ї. Не вірю, що вже зовсім скоро поруч з нами у своєму розкішному ложі на атласних простирадлах буде сопіти новий член нашої сім'ї,

– написала зірка в інстаграм.

Співачка показала затишну кімнату / Фото з інстаграму MamaRika

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Як виглядає дитяча в будинку зірки​ / Відео з інстаграму MamaRika: