К рождению первенца пара отлично подготовилась. Как выглядит детская комната – смотрите далее.

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Что есть в комнате

MamaRika вместе с мужем ожидают малыша в начале августа, однако к его появлению уже все готово. В детской комнате, которую супруги обустроили в собственной спальне, есть белая кроватка, пеленальный столик и красивый декор.

Учитывая, что совсем скоро нас будет "трое под одеялом", логично, что мы уже на 90% готовы к главной встрече нашей семьи. Не верю, что уже совсем скоро рядом с нами в своем роскошном ложе на атласных простынях будет сопеть новый член нашей семьи,

– написала звезда в инстаграм.

Певица показала уютную комнату / Фото с инстаграма MamaRika

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Как выглядит детская в доме звезды / Видео с инстаграма MamaRika: