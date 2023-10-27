Як правильно оформити інтер'єр у ванній кімнаті без вікон: поради від провідних дизайнерів
Джерело:Homes & Gardens
Коли у ванній кімнаті є хоч одне вікно, то це частково є гарантією гарного світлого інтер'єру. Якщо ж його немає, потрібно добре подумати, як створити красивий дизайн так, щоб приміщення не було похмурим і неприємним.
Існує багато лайфхаків, як можна "освітлити" ванну кімнату й покращити її загальний вигляд. А, може, цього не потрібно робити взагалі, якщо ви плануєте фарбувати стіни в темний колір? Ось 5 пораді від провідних дизайнерів, які вам точно допоможуть.
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