Світлі і пастельні відтінки стали трендом в оформленні інтер'єру квартир і будинків. Їх полюбили і дизайнери, і власники квартир.

Які помилки допускаються у подібному оформленні, розповідає Нерухомість 24.

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Відсутність фактур

У нейтральних інтер'єрах важливо приділяти особливу увагу фактурам. Вони надають приміщенню індивідуальності, характеру і особливого шарму. Без фактур кімната здається похмурою і нудною. Зверніть увагу на фактурне покриття для підлоги (ламінат, плитку), меблі з цікавою оббивкою, незвичайний текстиль.

Фактури зроблять інтер'єр особливим / Фото gazeta-pravo

Недолік деталей

Світло відтінки дозволяють зробити інтер'єр поза часом. Адже доповнити його можна чим завгодно: красивими елементами декору, цікавими шторами, килимом або пледом. З приходом нового сезону ці предмети легко міняти і таким чином створювати новий образ інтер'єру.

Деталі додадуть інтер'єру індивідуальності / Фото restavratorov

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Одноманітний монохромний інтер'єр

Багато власників, намагаючись виконати все в одному стилі і боячись помилок, вибирають монотонне оформлення без принтів, візерунків і малюнків. І це можна вважати однією з головних помилок. У подібному виконанні інтер'єр виглядає досить нудно. Внесіть в нього трохи різноманітності – геометричні або квіткові візерунки, смуги або клітка – виберіть те, що зробить інтер'єр унікальним.

Використовуйте принти та візерунки, щоб інтер'єр не здавався нудним / Фото dzmdesign

Відсутність акцентів і контрастів

Навіть якщо ви вирішили зробити інтер'єр нейтральним, пам'ятайте: потрібні контрасти. Використовуйте акценти – яскраві подушки, незвичайні штори, темні ніжки у меблів, килим з контрастним візерунком – все те, що додасть життя в інтер'єр.

Правильні акценти дозволять привнести свіжості в інтер'єр / Фото roomester