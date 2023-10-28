Антикварна ванна кімната: 5 найкращих дизайнів з вінтажним шармом, які надихають
Джерело:Homes & Gardens
Якщо ви хочете оновити ванну кімнату і просто обожнюєте все антикварне, то вам дуже пощастило. Дизайнери інтер'єру поділилися п'ятьма просто неймовірними варіантами.
Вінтажні ванні кімнати – це елегантні, позачасові простори, які є стильними, але водночас практичними, де можна розслабитися та відпочити в кінці напруженого дня. Є багато способів, як перетворити головну ванну кімнату на простір для антикваріату: через використання барвистої плитки, обробку вікон для котеджної ванної кімнати, встановлення дерев'яних панелей тощо.
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