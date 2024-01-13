Квартири в новобудовах: на скільки зростуть ціни на первинному ринку цього року

Ціни на житло в новобудовах можуть зростати з різних причин. Та цьогоріч підвищення у вартості прогнозують через збільшення собівартості будівництва.

За минулий рік середньозважене зростання собівартості будівництва сягнуло +40%. У 2024-му цей показник теж може бути високим, розповіла в коментарі 24 Каналу оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Зверніть увагу Новий старт: три квартири у ЖК "Містечко Підзамче" від КН РІЕЛ придбано за програмою "єОселя"

Ціни можуть зрости в новобудовах конкретних міст

Зростання собівартості будівництва на підвищення цін вплине лише частково через серйозний стримувальний фактор – обмежений платоспроможний попит.

Гадаю, що середня вартість квадрата на первинці в київському регіоні за перше півріччя зросте в межах 15% в гривні, у Львові цей показник може бути схожим, похибка в межах 3 – 5% залежно від рівня попиту в регіоні. Подібний потенціал до зростання також мають міста-хаби на кшталт Ужгорода, Івано-Франківська,

– прогнозує Вікторія Берещак.

На певні помешкання буде підвищений попит, наприклад на квартири у поліфункціональних комплексах кластерної забудови з міксом інфраструктури багатофункціонального комплексу за концепцією місто в місті чи 15-хвилинного міста (точкова забудова у виграшній локації, де є все необхідне в межах прогулянки пішки).

Там зростання цін за умови продуманої концепції і високої будівельної динаміки буде помітнішим – щонайменше +5 – 8% за середні показники.

Існує дефіцит робочої сили

Експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта теж прогнозує, що ціни на первинному ринку можуть зрости в межах 15%. На це, зокрема, впливатиме дефіцит робочої сили.

Забудовники будуть змушені підвищити зарплати, що, з одного боку, збільшить вартість будівництва, а з іншого боку, створить ризик невчасного завершення будівництва об'єктів, що негативно вплине на настрої інвесторі.