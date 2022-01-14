Впродовж 2021 року вартість оренди житла зросла на 10%: порівняння цін по Україні

Середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири в Україні за 2021 рік зросла з 3903 до 4294 гривень. За даними Держстату, зростання становить близько 10%.

Найвища ціна оренди житла минулого року зафіксована в Києві: середня вартість квартири протягом року збільшилася з 7624 до 8513 гривень.

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Як розподілилися орендні ставки по регіонах

За даними аналітиків порталу пошуку нерухомості Address.ua, у листопаді ціна на оренду житла в столиці зменшилася на 5% (до 10,4 долара за 1 квадратний метр) у порівнянні з попереднім місяцем та зросла на 4%, якщо порівнювати з аналогічним періодом у 2020 році. Найдорожчим районом Києва, станом на 1 грудня, залишався Печерський: медіанна величина орендних ставок у центрі столиці становить 1060 доларів за об'єкт, або 16 доларів за 1 квадратний метр.

Друге місце поділяють Львівська область (5 191 гривня) та Одеська (5081 гривня).

У порівнянні з минулорічним показником, найбільше підвищилася орендна плата у Дніпропетровській області – майже на 26% (із 2 933 до 3 694 гривні).

Темпи зростання орендних ставок в Україні (дані: Держстат) Регіон Грудень 2020 Грудень 2021 Зміна (%) Україна 3 903 4292 10% Київ 7 624 8513 11,7% Львівська область 4 776 5 191 8,7% Одеська область 5 029 5 081 1% Харківська 4 862 4 966 2,1% Закарпатська 4 012 4 399 9,6% Хмельницька 3 785 4 202 11% Житомирська 3 598 4 110 14,2% Полтавська 3 633 4 094 12,7% Чернівецька 3 793 3 958 4,3% Рівненська 3 596 3 936 9,4% Київська 3 721 3 883 4,3% Черкаська 3 509 3 809 8,6% Вінницька 3 659 3 723 1,7% Дніпропетровська 2 933 3 694 25,9%

Де найдешевше орендувати житло

Найдешевші однокімнатні квартири, за даними Держстату, в:

Івано-Франківській (2 619 гривень),

Сумській (2 364 гривень),

Луганській (2 256 гривень) областях.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про ціни на трендові формати житла в Україні.