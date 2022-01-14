Впродовж 2021 року вартість оренди житла зросла на 10%: порівняння цін по Україні
Джерело:The Page
Середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири в Україні за 2021 рік зросла з 3903 до 4294 гривень. За даними Держстату, зростання становить близько 10%.
Найвища ціна оренди житла минулого року зафіксована в Києві: середня вартість квартири протягом року збільшилася з 7624 до 8513 гривень.
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Як розподілилися орендні ставки по регіонах
За даними аналітиків порталу пошуку нерухомості Address.ua, у листопаді ціна на оренду житла в столиці зменшилася на 5% (до 10,4 долара за 1 квадратний метр) у порівнянні з попереднім місяцем та зросла на 4%, якщо порівнювати з аналогічним періодом у 2020 році. Найдорожчим районом Києва, станом на 1 грудня, залишався Печерський: медіанна величина орендних ставок у центрі столиці становить 1060 доларів за об'єкт, або 16 доларів за 1 квадратний метр.
Друге місце поділяють Львівська область (5 191 гривня) та Одеська (5081 гривня).
У порівнянні з минулорічним показником, найбільше підвищилася орендна плата у Дніпропетровській області – майже на 26% (із 2 933 до 3 694 гривні).
|Регіон
|Грудень 2020
|Грудень 2021
|Зміна (%)
|Україна
|3 903
|4292
|10%
|Київ
|7 624
|8513
|11,7%
|Львівська область
|4 776
|5 191
|8,7%
|Одеська область
|5 029
|5 081
|1%
|Харківська
|4 862
|4 966
|2,1%
|Закарпатська
|4 012
|4 399
|9,6%
|Хмельницька
|3 785
|4 202
|11%
|Житомирська
|3 598
|4 110
|14,2%
|Полтавська
|3 633
|4 094
|12,7%
|Чернівецька
|3 793
|3 958
|4,3%
|Рівненська
|3 596
|3 936
|9,4%
|Київська
|3 721
|3 883
|4,3%
|Черкаська
|3 509
|3 809
|8,6%
|Вінницька
|3 659
|3 723
|1,7%
|Дніпропетровська
|2 933
|3 694
|25,9%
Де найдешевше орендувати житло
Найдешевші однокімнатні квартири, за даними Держстату, в:
- Івано-Франківській (2 619 гривень),
- Сумській (2 364 гривень),
- Луганській (2 256 гривень) областях.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про ціни на трендові формати житла в Україні.