Пік на ринку нерухомості позаду, – аналітики прогнозують зниження цін на житло у Фінляндії

Вартість житла у Фінляндії знизяться через високі процентні ставки та несуттєвий ріст економіки країни. Водночас високий рівень інфляції помітно знизить реальні ціни на житло як у 2022, так і у 2023 році.

Такими прогнозами діляться аналітики із OP Financial Group. За їхніми даними, слід очікувати на падіння цін до 3%.

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Ринок нерухомості Фінляндії суттєво охолонув після пікового 2021 року

За даними аналітиків, ціни на житло у Фінляндії знизяться на 1 – 3% до 2023 року. Це пояснюють комплексом кількох чинників.

Пік на ринку нерухомості позаду, попит вичерпався, а динаміка цін стає все більш приглушеною. Настрій ринку знижується, зокрема, через зростання відсоткових ставок, а також через підрив економічної впевненості та збільшення витрат,

– розповіли в OP Financial Group.

Наразі фінський ринок нерухомості суттєво охолонув після 2021 року. Влітку активність продовжувала знижуватися, падіння продажів було особливо помітним в останні місяці. Хоча середні ціни на житло продовжують зростати, за даними OP Financial Group, річний приріст й надалі становитиме не більше ніж 1 – 2%.

Станом на другий квартал 2022 року, ціни на житло зросли в середньому на 1,7% у річному обчисленні, що було зумовлено зростанням цін за межами найбільших населених пунктів Фінляндії. У 6 найбільших містах ціни зросли на 1,4%, в інших регіонах подорожчання становило в середньому 2,3%. Як свідчить статистика, у Гельсінкі та Вантаа ціни на житло зросли менш ніж на 1% у період з квітня до червня.

Економіст Йоона Відгрен зазначив, що наразі будівництво скорочується внаслідок зростання вартості будівництва та будівельних матеріалів. Ситуацію також коректуватиме падіння попиту на нові квартири.