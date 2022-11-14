Ціни впадуть на 15%: експерт про сюрпризи, які підготував покупцям вторинний ринок нерухомості

Зацікавленість у продажах житла зросте до кінця 2022 року. Проте людей з достатньою сумою грошей для купівлі квадратних метрів не на виплат дедалі меншає

Відтак аналітик компанії Esperio Олександр Болтян вважає, що ціни на вторинну нерухомість в Україні впадуть до 15% вже цієї зими. Який ще сюрпризів можуть очікувати покупці житла – далі.

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Почнуться масові торги

Ті, хто має заощадження, не витрачатимуть їх найближчим часом. Навпаки – спостерігається тренд до накопичень у національній валюті. Аналітики очікують, що у 2023 році українці будуть готові торгуватися та продавати свою нерухомість дешевше, аби мати готівку на руках.

Це пояснюється тим, що на фоні війни та невпевненості в тому, що твоє житло залишиться цілим, наявність грошових заощаджень має раціональніший вигляд.

Експерти вважають, що перевагу у виборі покупця будуть віддавати тим, хто готовий виплатити всю суму відразу, до того ж у валюті.

Очікується, що українці ще не скоро перейдуть на розрахунки та заощадження лише у гривнях. Тому розрахунки можуть бути у різних валютах.

Можна сказати, що ті, у кого заощаджень менше, ніж 10 тисяч доларів США, триматимуть їх у гривні. А ті, у кого заощаджень понад 10 тисяч доларів США, ймовірніше, розподілять їх на долари, євро та гривні,

– зазначає Олександр Болтян.