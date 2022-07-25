Експерти зазначають, що ціни й справді скотилися до рекордних показників. Й замість продажу нерухомості варто випробувати інші схеми, зокрема обмін на нове помешкання.

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Ситуація на ринку житла України

Як зазначає фахівець Київської школи економіки Павло Мартишев, вартість квартир у Києві та в середньому по Україні знизилась на 30%. Найпомітніше ціни просіли у східній та центральній частині країни. Там же фіксують відсутність угод купівлі-продажу.

Ціни впали приблизно на 45%. У центральній Україні, зокрема у Києві, де поки що все ж є покупець, ціни знизилися приблизно на 10% від довоєнних. Така сама ситуація і в західних областях. Єдиний регіон із плюсовим показником – Закарпаття,

– розповідає президент асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

Крім цього, додає Піта, попит серед покупців має вторинне житло. Якщо говорити про новобудови, клієнти обирають вже реалізовані об’єкти. При цьому не можна сказати, що є якась пріоритетність у метражах чи кількості кімнат.

Як не втратити коштів при продажі житла

Директорка одного зі столичних рієлторських об’єднань Юлія Смирнова зазначає: продавати квартиру можна, якщо ваша мета – обміняти її на іншу. Тоді у відсотковому співвідношенні ви не втратите коштів, бо ціни просіли приблизно однаково.

Якщо людина продає, щоб заробити – вона не заробить. Хіба, якщо квартира їй належала з 2003 року. Якщо квартира у власності з 2006 – 2007 року, людина буде в мінусі,

– розповідає експертка.

Дослідник Київської школи економіки Павло Мартишев зазначає, що якщо ви твердо вирішили продавати квартиру – то можна робити це і зараз, адже в найближчий рік ціни можуть надалі знижуватися. Особливо, якщо йдеться про вторинне житло.

Це відбуватиметься з двох причин: військові ризики та зниження доходів населення. Ми як Київська школа економіки, звісно, не маємо права вказувати людям, продавати житло чи ні. Але наразі маємо саме таке бачення ситуації,

– зазначає економіст.

Юрій Піта прогнозує загальне падіння цін на нерухомість ще на 5 – 10% від сьогоднішніх показників. До того ж усі експерти сходяться на думці, що стрімке вирівнення ситуації на ринку – малоімовірне, а ціни на нерухомість не зростуть відразу після перемоги. Сфері знадобиться час для відновлення, і скільки його потрібно прогнозувати поки що важко.