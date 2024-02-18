Чотири предмети у ванній кімнаті, які треба замінити за першої нагоди

У ванній кімнаті ми готуємося до робочого дня і перезавантажуємось опісля. Важливо, щоб у цій кімнаті всі речі були чистими та якісними. Дизайнери кажуть, що ці чотири предмети у ванній кімнаті пора вже обов'язково замінити, якщо ви давно цього не робили.

До того ж замінити кілька речей у ванній – це чудовий бюджетний спосіб оновити її без ремонту, а відтак і без суттєвих витрат. Ось 4 предмети, про які не варто забувати надовго.

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Дзеркало

Біла ванна кімната з великим дзеркалом / Фото White Arrow

Якщо ви бачите, що ванна кімната виглядає дещо застарілою, або ви хочете бюджетно оновити простір, то заміна дзеркала – це перше, з чого потрібно почати.

Дизайнери радять замінити старе дзеркало на сучасне великого розміру. Найкраще обирати кругле або прямокутне з м'якими кутами.

Рушники та килими

Чорно-біла ванна з полірованою мармуровою плиткою / Фото Future

Єдине, що ми повинні регулярно оновлювати у ваших ванних кімнатах, – це текстиль, тобто наші килимки та рушники. Вони не тільки з часом зношуються, але й утримують неприємні запахи.

Дизайнери вважають, що гарним доповненням до ванної кімнати в цьому році буде вінтажний вовняний килим.

Світло

Ванна зі стильними світильниками біля дзеркала / Фото Studio LIFE/STYLE

Освітлення має дуже важливе значення, адже воно впливає на функціональність та візуальну красу кімнати. Використовуйте не лише красиву люстру, а й кілька акцентних світильників, як-от ці бра на фото біля дзеркала. Світло обирайте лише тепле й не надто яскраве – воно допомагає розслабитися.