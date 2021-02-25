Вази – декоративний елемент, здатний урізноманітнити інтер'єр і навіть стати його родзинкою.

Як правильно використовувати вази – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Багато хто недооцінює декоративну роль ваз у сучасних інтер'єрах і часто тримає їх за закритими дверима шаф. Однак вази допомагають створити святковий настрій, заповнюють порожнечу, підкреслюють обраний стиль і стають яскравим акцентом. Так що ігнорувати цей декоративний елемент не можна!

– налогосила Морозова.

Як використовувати вази в інтер'єрі

Маленькі вази ставте на столи, підвіконня і тумбочки. Пам'ятайте, що на підлозі вона загубиться.

ставте на столи, підвіконня і тумбочки. Пам'ятайте, що на підлозі вона загубиться. Вази висотою від 40 см допомагають зонувати простір. Вдале розташування для них – кут кімнати, ніші. Також їх можна поставити уздовж стін і вікон.

допомагають зонувати простір. Вдале розташування для них – кут кімнати, ніші. Також їх можна поставити уздовж стін і вікон. Вузькі і витягнуті вази – хороший варіант для одиночної рослини, висушених гілок, бамбука, сухоцвітів та іншого декору.

Красиві вази стануть прикрасою інтер'єру / Фото design-remont

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Об'ємні вази вибирайте для букетів або квіткових композицій. Широкі моделі не підійдуть для одиночних квіток.

Забарвлення вази не має перевантажувати інтер'єр, наприклад, у кімнаті з яскравим оздобленням будуть гармонійно виглядати однотонні декоративні елементи без візерунка. Ваза може бути самостійним декоративним елементом і без квітів!

– резюмувала Вікторія Морозова.