Вазы – декоративный элемент, способный разнообразить интерьер и даже стать его изюминкой.

Как правильно использовать вазы в интерьере – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Многие недооценивают декоративную роль ваз в современных интерьерах и часто держат их за закрытыми дверцами шкафов. Однако вазы помогают создать праздничное настроение, заполняют пустоту, подчеркивают выбранный стиль и становятся ярким акцентом. Так что игнорировать этот декоративный элемент нельзя!

– подчеркнула Морозова.

Как использовать вазы в интерьере

Маленькие вазы ставьте на столы, подоконники и тумбочки. Помните, что на полу она затеряется.

ставьте на столы, подоконники и тумбочки. Помните, что на полу она затеряется. Напольные вазы высотой от 40 см помогают зонировать пространство. Удачное расположение для них – угол комнаты, ниши. Также их можно поставить вдоль стен и окон.

высотой от 40 см помогают зонировать пространство. Удачное расположение для них – угол комнаты, ниши. Также их можно поставить вдоль стен и окон. Узкие и вытянутые вазы – хороший вариант для одиночного растения, высушенных веток, бамбука, сухоцветов и прочего декора.

Красивые вазы станут украшением интерьера / Фото design-remont

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Объемные вазы выбирайте для букетов или цветочных композиций. Широкие модели не подойдут для одиночных цветков.

Расцветка вазы не должна перегружать интерьер, например, в комнате с яркой отделкой будут гармонично смотреться однотонные декоративные элементы без узора. Ваза может быть самостоятельным декоративным элементом и без цветов!

– резюмировала Виктория Морозова.