Ідеї вбудованої ванни: 5 розкішних дизайнів для сучасного інтер'єру

1 листопада 2023, 13:37
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Джерело:

Homes & Gardens

Раніше ванни просто ставили окремо в центрі ванної кімнати. Згодом їх почали розміщувати десь в куті. Та тепер є багато сучасних варіантів місця для купання, наприклад, вбудовані та візуально прихованні ванни.

Під час планування ванної кімнати дуже важливо збалансували естетичну привабливість із комфортом. Новітні вбудовані ванни можуть стати розкішним доповненням навіть у дуже маленькі приміщення. А якщо вам не подобається ідея повністю вбудованої ванни, можна зробити її непомітною за допомогою кольорів та матеріалів.

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Встановіть ванну на цоколь

Сучасна ванна кімната з ванною на мармуровому постаменті / Фото West One Bathrooms

Оберіть найпростішу білу ванну

Вбудована ванна з тропічними шпалерами та зеленою плиткою / Фото Gieves Anderson

Розгляньте повністю вбудований варіант

Сучасна ванна кімната з вбудованою мармуровою ванною / Фото Pedro Bermejo

Спробуйте лайфхак з однаковою плиткою

Візуально вбудована ванна з синьо-блакитною плиткою / Фото Ingrid Rasmussen

Обшийте ванну панелями

Ванна обшита червоними панелями, як і частина стіни / Фото Kelling Designs

Автор: Марта Левицька