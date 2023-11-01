Ідеї вбудованої ванни: 5 розкішних дизайнів для сучасного інтер'єру
Джерело:Homes & Gardens
Раніше ванни просто ставили окремо в центрі ванної кімнати. Згодом їх почали розміщувати десь в куті. Та тепер є багато сучасних варіантів місця для купання, наприклад, вбудовані та візуально прихованні ванни.
Під час планування ванної кімнати дуже важливо збалансували естетичну привабливість із комфортом. Новітні вбудовані ванни можуть стати розкішним доповненням навіть у дуже маленькі приміщення. А якщо вам не подобається ідея повністю вбудованої ванни, можна зробити її непомітною за допомогою кольорів та матеріалів.
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