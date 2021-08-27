У Великій Британії придумали оригінальний спосіб вирішити житлове питання: у чому суть
Джерело:The Guardian
У Лондоні придумали вирішення житлового питання. У цьому допоможуть поля для гольфу.
Як заявив один з архітекторів, якщо ідея сподобається владі, це дозволить заселити 300 тисяч осіб. У чому суть пропозиції – читайте далі.
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В чому полягає ідея
Архітектор Рассел Кертіс провів дослідження і заявив, що площа полів для гри у гольф у Лондоні більша, ніж район Брент. За його словами, якщо використовувати державні (майже половина від всіх) поля під забудову, це дозволить розмістити 300 тисяч осіб.У Лондоні налічується близько 178 тисяч осіб, у яких є лише тимчасове житло.
Поля для гольфу в Лондоні можуть перетворитися на житло для 300 тисяч осіб / Фото Pixabay
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Що можуть зробити з полями
Архітектор наголосив, що його ідея не є закликом до знищення полів гольфу. Однак деякі з них можна використовувати під житлову забудову, нові парки, спортивні майданчики тощо.
У Лондоні майже 180 тисяч осіб мають у своєму розпорядженні лише тимчасове житло / Фото Pixabay