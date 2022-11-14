Заміську віллу із вісьмома спальнями поблизу селища Мінстер в Гемпширі виставили на продаж за 2,95 мільйона фунтів стерлінгів.

Конан Дойль придбав споруду для своєї дружини Джин. Пара прожила тут від 1924 до 1930 року.

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Який вигляд має будинок відомого письменника

Донедавна власницею легендарного маєтку була дизайнерка інтер’єрів Джейн Макінтайр, яка придбала Bignell Wood у 2006 році. Джейн зазначила, що трохи змінила інтер’єр, при цьому зберегла оригінальні елементи будинку та його характер. Таким чином вона висловила свою повагу до попередніх мешканців.



У Великій Британії продають маєток Артура Конан Дойля / Фото daily mail

Це гарно зведений будинок. У ньому збереглися 3 оригінальні кам’яних каміни, які поставив сер Артур,

– розповіла вона.

Кабінет сера Артура розміщений в тому місці, де зараз облаштована червона вітальня, що відсилає до першої повісті про Шерлока Холмса "Етюд у багряних тонах".

У Великій Британії продають маєток Артура Конан Дойля / Фото daily mail