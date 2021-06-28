Серед потенційних покупців популярні міські квартири та заміські будинки. Про те, що відбувається на світовому ринку нерухомості – читайте далі.
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Що відбувається з нерухомістю
МВФ стежить за ситуацією на ринку нерухомості у 57 країнах. Глобальний індекс МВФ показав, що ціни перевищили рівень 2008 року. За даними Oxford Economics, у великих країнах житло подорожчало більш ніж на 10% в річному обчисленні.
Житло стрімко подорожчало в усьому світі / Фото Pixabay
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Яку нерухомість купують
Популярністю користуються міські квартири. При цьому згідно з даними Національної асоціації рієлторів США (NAR), у 2020 році на 16% зріс обсяг продажів заміських дач і будинків.
У 2021 році продажі подібного житла збільшилися на 33% у порівнянні з 2020 роком аж до квітня.