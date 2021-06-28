Серед потенційних покупців популярні міські квартири та заміські будинки. Про те, що відбувається на світовому ринку нерухомості – читайте далі.

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Що відбувається з нерухомістю

МВФ стежить за ситуацією на ринку нерухомості у 57 країнах. Глобальний індекс МВФ показав, що ціни перевищили рівень 2008 року. За даними Oxford Economics, у великих країнах житло подорожчало більш ніж на 10% в річному обчисленні.

Крім того, зростають акції відомих американських компаній, які займаються будівництвом об'єктів нерухомості. Зокрема, акції AvalonBay Communities і Invitation Homes виросли на 31% і 26% відповідно.

Житло стрімко подорожчало в усьому світі / Фото Pixabay

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Яку нерухомість купують

Популярністю користуються міські квартири. При цьому згідно з даними Національної асоціації рієлторів США (NAR), у 2020 році на 16% зріс обсяг продажів заміських дач і будинків.

Важливо! 54% житлових будинків купили за ціною, яка перевищувала стартову. За словами експертів, покупці готові платити більше за об'єкти, а іноді платять клієнтам-конкурентам сотні тисяч доларів за відмову від нерухомості.

У 2021 році продажі подібного житла збільшилися на 33% у порівнянні з 2020 роком аж до квітня.