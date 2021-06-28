Среди потенциальных покупателей популярны городские квартиры и загородные дома. О том, что происходит на мировом рынке недвижимости – читайте далее.
Интересно Квартира в кредит от банка или в рассрочку от застройщика: что лучше и выгоднее
Что происходит с недвижимостью
МВФ следит за ситуацией на рынке недвижимости в 57 странах. Глобальный индекс МВФ показал, что цены превысили уровень 2008 года. По данным Oxford Economics, в крупных странах жилье подорожало более чем на 10% в годовом исчислении.
Жилье стремительно подорожало во всем мире / Фото Pixabay
Читайте Где купить жилье в Италии: названы самые чистые курорты
Какую недвижимость покупают
Популярностью пользуются городские квартиры. При этом согласно данным Национальной ассоциации риэлторов США (NAR), в 2020 году на 16% вырос объем продаж загородных дач и домов.
В 2021 году продажи подобного жилья увеличились на 33% по сравнению с 2020 годом вплоть до апреля.