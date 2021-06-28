Среди потенциальных покупателей популярны городские квартиры и загородные дома. О том, что происходит на мировом рынке недвижимости – читайте далее.

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Что происходит с недвижимостью

МВФ следит за ситуацией на рынке недвижимости в 57 странах. Глобальный индекс МВФ показал, что цены превысили уровень 2008 года. По данным Oxford Economics, в крупных странах жилье подорожало более чем на 10% в годовом исчислении.

Кроме того, растут акции известных американских компаний, которые занимаются строительством объектов недвижимости. В частности, акции AvalonBay Communities и Invitation Homes выросли на 31% и 26% соответственно.

Жилье стремительно подорожало во всем мире / Фото Pixabay

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Какую недвижимость покупают

Популярностью пользуются городские квартиры. При этом согласно данным Национальной ассоциации риэлторов США (NAR), в 2020 году на 16% вырос объем продаж загородных дач и домов.

Важно! 54% жилых домов купили по цене, которая превышала стартовую. По словам экспертов, покупатели готовы платить больше за объекты, а иногда платят клиентам-конкурентам сотни тысяч долларов за отказ от недвижимости.

В 2021 году продажи подобного жилья увеличились на 33% по сравнению с 2020 годом вплоть до апреля.