Вибір дверних ручок: що потрібно врахувати

Фурнітура грає суттєву роль у квартирах і будинках. Вона може стати чудовою прикрасою в інтер'єрі або його родзинкою.
Джерело: інстаграм full_house_design
На що звернути увагу при виборі дверних ручок, розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.
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Дверна ручка – здавалося б, така дрібниця, але так важлива у кожному будинку! Без неї не обходиться закривання-відкривання жодних дверей, гармонійно доповнює інтер'єр і підкреслює його індивідуальність, є акцентом дверного полотна, – відзначили дизайнери інтер'єру.
Як вибрати ручки
Визначтеся з видом ручки, матеріалом, з якого вона зроблена, і оцініть її зручність (як вона лежить в руці).
Види ручок
- Стаціонарні – повністю незалежні від замку або засувки і працюють за принципом тягни / штовхай. Найпоширеніші: ручка-скоба і ручка-кнопка.
- Кноби – цей варіант включає в себе дверну ручку і засувку.
- Ручки на планці – натискний варіант на подовженій планці, який використовується для замків з клямкою і засувкою. Найчастіше застосовується на вхідних дверях.
- Ручка на розетці (роздільна) – натискна ручка на квадратній або круглій основі. Найчастіше використовується для міжкімнатних дверей.
Ручки можуть стати родзинкою або прикрасою інтер'єру / Фото diy
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Який матеріал ручок вибрати
- Алюміній. Це бюджетний варіант, який цілком підійде для легких дверей. Такі ручки не іржавіють, проте легко дряпаються і через 1-2 роки починають облазити.
- ЦАМ (ZAMAK) – ручки, виготовлені з цинкового сплаву з алюмінієм, міддю і магнієм в якості легованих компонентів. Вони не бояться корозії і майже не стираються. Мінус – висока вартість.
- Латунь. Такі ручки дуже міцні, довговічні, не іржавіють і підходів для вхідних дверей. Крім того, латунь має протимікробну дію. Суттєвий недолік – висока ціна. Наприклад, за цей же бюджет можна купити 2 ручки з ЦАМ або 3 з алюмінію.