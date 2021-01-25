Вибір дверних ручок: що потрібно врахувати

Фурнітура грає суттєву роль у квартирах і будинках. Вона може стати чудовою прикрасою в інтер'єрі або його родзинкою.

Джерело: інстаграм full_house_design

На що звернути увагу при виборі дверних ручок, розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.

Цікаво Названо 5 актуальних прийомів у дизайні інтер'єру

Дверна ручка – здавалося б, така дрібниця, але так важлива у кожному будинку! Без неї не обходиться закривання-відкривання жодних дверей, гармонійно доповнює інтер'єр і підкреслює його індивідуальність, є акцентом дверного полотна, – відзначили дизайнери інтер'єру.

Як вибрати ручки

Визначтеся з видом ручки, матеріалом, з якого вона зроблена, і оцініть її зручність (як вона лежить в руці).

Види ручок

Стаціонарні – повністю незалежні від замку або засувки і працюють за принципом тягни / штовхай. Найпоширеніші: ручка-скоба і ручка-кнопка.

– повністю незалежні від замку або засувки і працюють за принципом тягни / штовхай. Найпоширеніші: ручка-скоба і ручка-кнопка. Кноби – цей варіант включає в себе дверну ручку і засувку.

– цей варіант включає в себе дверну ручку і засувку. Ручки на планці – натискний варіант на подовженій планці, який використовується для замків з клямкою і засувкою. Найчастіше застосовується на вхідних дверях.

– натискний варіант на подовженій планці, який використовується для замків з клямкою і засувкою. Найчастіше застосовується на вхідних дверях. Ручка на розетці (роздільна) – натискна ручка на квадратній або круглій основі. Найчастіше використовується для міжкімнатних дверей.

Ручки можуть стати родзинкою або прикрасою інтер'єру​ / Фото diy

Також важливо Як зробити ремонт дешевше: 5 пунктів, на яких можна зекономити

Який матеріал ручок вибрати