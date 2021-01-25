Фурнитура играет существенную роль в квартирах и домах. Она может стать красивым украшением в интерьере или его изюминкой.

Источник: инстаграм full_house_design

На что обратить внимание при выборе дверных ручек, рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.

Интересно Названы 5 актуальных приемов в дизайне интерьера

Дверная ручка – казалось бы, такая мелочь, но так важна в каждом доме! Без нее не обходится закрывание-открывание ни одной двери, гармонично дополняет интерьер и подчеркивает его индивидуальность, является акцентом дверного полотна, – отметили дизайнеры интерьера.

Как выбрать ручки

Определитесь с видом ручки, материалом, из которого она сделана, и оцените ее удобство (как она лежит в руке).

Виды ручек

Стационарные – полностью независимы от замка или защелки и работают по принципу тяни / толкай. Самые распространенные: ручка-скоба и ручка-кнопка.

– полностью независимы от замка или защелки и работают по принципу тяни / толкай. Самые распространенные: ручка-скоба и ручка-кнопка. Кнобы – этот вариант включает в себя дверную ручку и защелку.

– этот вариант включает в себя дверную ручку и защелку. Ручки на планке – нажимной вариант на удлиненной планке, который используется для замков с защелкой и задвижкой. Чаще всего применяется на входных дверях.

– нажимной вариант на удлиненной планке, который используется для замков с защелкой и задвижкой. Чаще всего применяется на входных дверях. Ручка на розетке (раздельная) – нажимная ручка на квадратном или круглом основании. Чаще всего используется для межкомнатных дверей.

Ручки могут стать изюминкой или украшением интерьера / Фото diy

Также важно Как сделать ремонт дешевле: 5 пунктов, на которых можно сэкономить

Какой материал ручек выбрать