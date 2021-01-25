Выбор дверных ручек: что нужно учесть
Фурнитура играет существенную роль в квартирах и домах. Она может стать красивым украшением в интерьере или его изюминкой.
Источник: инстаграм full_house_design
На что обратить внимание при выборе дверных ручек, рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.
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Дверная ручка – казалось бы, такая мелочь, но так важна в каждом доме! Без нее не обходится закрывание-открывание ни одной двери, гармонично дополняет интерьер и подчеркивает его индивидуальность, является акцентом дверного полотна, – отметили дизайнеры интерьера.
Как выбрать ручки
Определитесь с видом ручки, материалом, из которого она сделана, и оцените ее удобство (как она лежит в руке).
Виды ручек
- Стационарные – полностью независимы от замка или защелки и работают по принципу тяни / толкай. Самые распространенные: ручка-скоба и ручка-кнопка.
- Кнобы – этот вариант включает в себя дверную ручку и защелку.
- Ручки на планке – нажимной вариант на удлиненной планке, который используется для замков с защелкой и задвижкой. Чаще всего применяется на входных дверях.
- Ручка на розетке (раздельная) – нажимная ручка на квадратном или круглом основании. Чаще всего используется для межкомнатных дверей.
Ручки могут стать изюминкой или украшением интерьера / Фото diy
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Какой материал ручек выбрать
- Алюминий. Это бюджетный вариант, который вполне подойдет для легких дверей. Такие ручки не ржавеют, однако легко царапаются и через 1-2 года начинают облезать.
- ЦАМ (ZAMAK) – ручки, изготовленные из цинкового сплава с алюминием, медью и магнием в качестве легирующих компонентов. Они не боятся коррозии и почти не истираются. Минус – высокая стоимость.
- Латунь. Такие ручки очень прочные, долговечные, не ржавеют и подходяя для входных дверей. Кроме того, латунь обладает противомикробным действием. Существенный недостаток – высокая цена. К примеру, за этот же бюджет можно купить 2 ручки из ЦАМ или 3 из алюминия.
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