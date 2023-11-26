Яка форма кухонного острова найкраща: ось відповідь експертів
Джерело:Homes & Gardens
Коли ви обираєте кухонний острів, то треба звертати увагу не лише на матеріал. Форма також дуже важлива, адже вона впливає на загальний вигляд кімнати.
Не дивно, що найпопулярнішою формою кухонного острова є простий прямокутник або квадрат. Саме такої форми є шафи й робочі поверхні. Це своєрідна синхронізація меблів на кухні. Проте не для всіх кухонь доречним буде саме прямокутник та квадрат – найкраща форма для кожного своя. Варто опиратися на власні потреби, а в іншому допоможуть поради експертів.
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