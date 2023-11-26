Яка форма кухонного острова найкраща: ось відповідь експертів

Коли ви обираєте кухонний острів, то треба звертати увагу не лише на матеріал. Форма також дуже важлива, адже вона впливає на загальний вигляд кімнати.

Не дивно, що найпопулярнішою формою кухонного острова є простий прямокутник або квадрат. Саме такої форми є шафи й робочі поверхні. Це своєрідна синхронізація меблів на кухні. Проте не для всіх кухонь доречним буде саме прямокутник та квадрат – найкраща форма для кожного своя. Варто опиратися на власні потреби, а в іншому допоможуть поради експертів.

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Якщо кухня відкритого планування, то виберіть острів плавних форм

Хвилястий кухонний острів з дерева / Фото Trevor Mein

На великій кухні поставте прямокутний острів

Такий острів "не загубиться" у великому просторі / Фото Darren Chung

Оберіть V-подібний острів на кухню із сучасним дизайном

Нестандартна форма кухонного острова для новітніх дизайнів / Фото Mary Wadsworth

Для великої сім'ї підійде T-подібний острів

Якщо велика сім'я буде часто збиратися за обідом, то T-подібний острів буде ідеальним / Фото Darren Chung

Острів з округлими краями для кухні в стилі строгого мінімалізму

Острів такої форми "пом'якшує" дизайн / Фото Ben Waterhouse