Вибираючи кухню, завжди виникає безліч питань – який колір, стиль, дизайн, фасади, фурнітуру розглядати, і головне – що і за чим слід перевіряти.

На що необхідно звернути увагу при виборі кухні, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.

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Придбання кухні завжди (особливо, якщо це трапляється з вами вперше) здається великим незрозумілим процесом з безліччю невідомих. Але, якщо розбити цей процес на кілька зрозумілих кроків, то все розкладається по поличках. Жити хоч і не стає простіше, але зрозуміліше точно стає! – зазначила Рамазанова.

Етапи вибору і придбання кухні

Розробка проєкту кухні дизайнером за вимірами, зроблених ним же. Він передає власнику своє бачення, довжину, механізми, ідею.

дизайнером за вимірами, зроблених ним же. Він передає власнику своє бачення, довжину, механізми, ідею. Попередні заміри від виробників меблів.

від виробників меблів. ТЗ від меблевих фахівців (виведення води і вентиляції, розетки, підсвічування) для будівельної бригади. Далі узгоджується меблевий проєкт, укладається договір і вноситься передоплата.

Вибираючи кухню, слід враховувати принципові моменти / Фото pinterest

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Підготовка у приміщенні комунікацій за ТЗ меблевиків. Всі ці нюанси є дуже важливими і не підлягають змінам. Чистові заміри від меблевих фахівців після укладання підлоги і установки стелі Виробництво кухонного гарнітура. Монтаж кухні, перевірка та приймання робіт.

Найчастіше на цьому етапі власники, перебуваючи в ейфорії, не помічають дрібних нюансів, які спливають під час використання кухні.