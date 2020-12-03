Вибір та замовлення кухні: названі основні кроки
Вибираючи кухню, завжди виникає безліч питань – який колір, стиль, дизайн, фасади, фурнітуру розглядати, і головне – що і за чим слід перевіряти.
На що необхідно звернути увагу при виборі кухні, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.
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Придбання кухні завжди (особливо, якщо це трапляється з вами вперше) здається великим незрозумілим процесом з безліччю невідомих. Але, якщо розбити цей процес на кілька зрозумілих кроків, то все розкладається по поличках. Жити хоч і не стає простіше, але зрозуміліше точно стає! – зазначила Рамазанова.
Етапи вибору і придбання кухні
- Розробка проєкту кухні дизайнером за вимірами, зроблених ним же. Він передає власнику своє бачення, довжину, механізми, ідею.
- Попередні заміри від виробників меблів.
- ТЗ від меблевих фахівців (виведення води і вентиляції, розетки, підсвічування) для будівельної бригади. Далі узгоджується меблевий проєкт, укладається договір і вноситься передоплата.
Вибираючи кухню, слід враховувати принципові моменти / Фото pinterest
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- Підготовка у приміщенні комунікацій за ТЗ меблевиків. Всі ці нюанси є дуже важливими і не підлягають змінам.
- Чистові заміри від меблевих фахівців після укладання підлоги і установки стелі
- Виробництво кухонного гарнітура.
- Монтаж кухні, перевірка та приймання робіт.
- Виправлення недоліків і внесення решти оплати.
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