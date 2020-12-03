Выбирая кухню, всегда возникает множество вопросов – какой цвет, стиль, дизайн, фасады, фурнитуру рассматривать, и главное – что и за чем следует проверять.

На что необходимо обратить внимание при выборе кухне, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.

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Приобретение кухни всегда (особенно, если это случается с вами впервые) кажется большим непонятным процессом с множеством неизвестных. Но, если разбить этот процесс на несколько понятных шагов, то все раскладывается по полочкам. Жить хоть и не становится проще, но понятнее точно становится! – отметила Рамазанова.

Этапы выбора и приобретения кухни

Составление проекта кухни дизайнером по замерам, сделанным им же. Он передает владельцу свое видение, длину, механизмы, идею. Предварительный замер от производителей мебели. ТЗ от мебельных специалистов (выводы воды и вентиляции, розетки, подсветка) для строительной бригады. Далее согласовывается мебельный проект, заключается договор и вносится предоплата.

Выбирая кухню, следует учитывать принципиальные моменты / Фото pinterest

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Подготовка в помещении коммуникаций по ТЗ мебельщиков. Все эти нюансы являются очень важными и не подлежат изменениям. Чистовой замер от мебельных специалистов после укладки пола и установки потолка Производство кухонного гарнитура. Монтаж кухни, проверка и приемка работ.

Чаще всего на этом этапе владельцы, находясь в эйфории, не замечают мелких нюансов, которые всплывают во время использования кухни.